Es sind kleine Dinge, die sich die Senioren im Marienhaus in Malsch wünschen. Dass sie erfüllt werden, dafür sorgt Simone Vigas - und bekommt dafür Post aus ganz Deutschland.

Wenn in diesen Tagen bei Simone Vigas in Würmersheim weihnachtliche Besinnlichkeit einkehrt, dann denkt die 50-Jährige sicherlich auch noch einmal an ihr persönliches Weihnachts-Highlight, das schon einige Zeit vor den Feiertagen stattfand.

Mit einer besonderen Aktion hat sie 45 Bewohnern des Marienhauses Malsch kleine Wünsche erfüllt und damit eine Riesenfreude bereitet.

Wunschbaumaktionen für Kinder aus bedürftigen Familien oder für Obdachlose gibt es mittlerweile einige im Landkreis Rastatt. Doch Simone Vigas wollte bewusst etwas für die organisieren, die in Alten- und Pflegeheimen leben. „Man ist nie zu alt, um Wünsche zu haben, oder für Weihnachtsgeschenke“, erklärt sie ihre Motivation.

Bedürftige Senioren haben oft nur kleines Taschengeld

Als ihre eigene Mutter im Pflegeheim war, hat Vigas erlebt, wie schwierig es gerade auch für bedürftige Senioren oft ist, sich von ihren 100 Euro Taschengeld im Monat noch kleine Wünsche zu erfüllen: „Davon müssen sie ja in der Regel noch die Zuzahlungen für Medikamente leisten, und dann bleibt meist nicht mehr viel, um sich beispielsweise mal eine Zeitschrift zu gönnen.“

Ihre Mutter habe sich immer eine Mentholsalbe zum Einreiben gewünscht: „Die kostet nicht viel, aber für sie war das etwas Besonderes, auch weil der Geruch sie an die Kindheit erinnert hat.“ Bei der Erinnerung steigen ihr die Tränen in die Augen: „Ich fand das schlimm, dass für so eine Kleinigkeit dann bei manchen kein Geld mehr da ist und sie sich das im Alter nicht leisten können“, erzählt sie.

So entstand bei Simone Vigas nach dem Tod der Mutter vor zwei Jahren die Idee zu der Wünscheaktion. Infolge der Corona-Beschränkungen gerade in Pflegeheimen hat sie diese allerdings erst jetzt umgesetzt.

Durmersheimerin startet Aktion #nichtzualtfürweihnachtsgeschenke

Aufgrund der unbeständigen Corona-Situation hat sie ihre Freundin Katja Bullinger ins Boot geholt, die als Pflegerin im Marienhaus Malsch arbeitet. „Ich wollte das in einem Pflegeheim umsetzen, in dem auch im Fall eines erneuten Lockdowns die Bewohner ihre Geschenke erhalten“, betont Vigas.

Auch die Heimleitung sei einverstanden gewesen, und so konnte sie loslegen. Sie ließ kleine Wunschkarten drucken, auf denen die Heimbewohner einer Station ihren Vornamen, Alter und den Wunsch eintragen durften.

In ihrem Nagelstudio in Muggensturm, über Facebook und Instagram rührte sie unter #nichtzualtfürweihnachtsgeschenke dann mit den Kärtchen die Werbetrommel und suchte Schenkende. Die Resonanz beschreibt sie als überwältigend: „Ich bekam Anfragen aus ganz Deutschland.“ Innerhalb von 48 Stunden waren alle 45 Wunschkärtchen vergeben.

Die Wünsche rührten die 50-Jährige sehr: „Über 50 Prozent wünschten sich ein handelsübliches Duschgel mit Duft, weil sie gerne duften möchten, und viele ein Motivkissen, um ihr Zimmer zu verschönern“, erzählt sie.

Eine Kiste Lebkuchen aus Nürnberg

Eine Dame hatte Lebkuchen auf den Wunschzettel geschrieben – und Simone Vigas mit einer Anfrage aus Nürnberg sogleich den richtigen Gegenpart. Tatsächlich wurde die Frau mit einer Kiste echter Nürnberger Lebkuchen beschert – und einem netten, persönlichen Brief dazu. „Der Schenkende möchte der Dame künftig auch zu Ostern und zum Geburtstag etwas schicken“, berichtet Simone Vigas gerührt, „ich glaube, da wird ein netter Briefkontakt entstehen.“

Sehr emotional war dann auch für die 50-Jährige die eigentliche Geschenkübergabe unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. „Manche waren zunächst sehr misstrauisch und wollten wissen, was sie dafür bezahlen müssen“, sagt Simone Vigas und lacht. „Andere sind in Tränen ausgebrochen wegen Haargummis und einem Glitzernagellack.“ Es muss eben nicht immer das große, teure Geschenk sein, das die größte Freude bereitet.

Ein Mann im Rollstuhl hat uns zum Dank spontan zwei Lieder auf der Mundharmonika gespielt. Simone Vigas, Initiatorin

„Ein Mann im Rollstuhl hat uns zum Dank spontan zwei Lieder auf der Mundharmonika gespielt“, erzählt Vigas weiter, „und wir haben viele Lebensgeschichten gehört.“ So hat ihr eine Dame erzählt, dass sie als Älteste von acht Geschwistern in der Kindheit nie ein Geschenk bekam. „Das geht einem ans Herz“, sagt sie, und es hat sie in ihrer Überzeugung bestätigt: Man ist nie zu alt für Weihnachtsgeschenke.

Durmersheimerin will Aktion im nächsten Jahr fortsetzen

Weil viele erfahren wollten, wen sie beschenken, hat Vigas im Nachhinein ein kurzes Video über die Aktion verbreitet – und daraufhin auch Anfragen von interessierten Pflegeheimen aus der ganzen Region und potenziellen Nachahmern aus ganz Deutschland erhalten.

So will sie #nichtzualtfürweihnachtsgeschenke nächstes Jahr auf jeden Fall fortsetzen und sucht weitere helfende Hände, die die Aktion in einzelnen Pflegeheimen organisieren. „Das ist kein großer Aufwand“, betont sie, „und man wird mit übergroßer Freude und Dankbarkeit belohnt!“ Interessenten können mit ihr per Mail Kontakt aufnehmen: mone.vigas@googlemail.com.