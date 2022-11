Die ersten Konsequenzen hat Bürgermeister Klaus Eckert (SPD) schon gezogen. Erst seit wenigen Tagen liegt die 100-seitige Bachelorarbeit von Lina Köpsel vor. Die Mitarbeiterin im Rechnungsamt der Gemeindeverwaltung untersuchte darin in einer Umfrage die Zufriedenheit der Durmersheimer Bürger mit der Arbeit der Gemeindeverwaltung.

Vor fünf Jahren begann Köpsel ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte im Durmersheimer Rathaus. Seit 2019 studiert sie berufsbegleitend an der SBA Management School in Gaggenau Betriebswirtschaftslehre.

„Wir haben die Ergebnisse schon unseren Mitarbeitern vorgestellt. Es wird ein Arbeitskreis gebildet, der sich ab Dezember regelmäßig treffen soll und in dem besprochen wird, wie die Anregungen und Ideen umgesetzt werden sollen“, sagt Eckert.

Arbeitskreis soll sich mit den Ergebnissen befassen

Von Ende August bis Anfang September lief die Befragung über die Homepage der Gemeinde, an der 112 Teilnehmer mitwirkten, überwiegend zwischen 30 und 60 Jahre alt und jeweils zur Hälfte weiblich oder männlich.

Lediglich etwa 18 Prozent zeigten sich mit der Arbeit der Verwaltung weniger oder gar nicht zufrieden. Über 80 Prozent äußerten sich sehr zufrieden, zufrieden oder antworteten mit „teils, teils“. Eckert sieht das recht positiv: „Ich hätte erwartet, dass sich eher diejenigen beteiligen, die Kritik üben wollen.“

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung ist der Wunsch nach einem größeren digitalen Angebot der Verwaltung. Konkret: Das Engagement in den sozialen Kanälen soll ausgeweitet werden. Genau dies will Eckert auch schnell anpacken.

Ab Dezember plant er, aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse einen eigenen, offiziellen Facebook-Account der Gemeinde an den Start zu bringen. Zudem soll über Instagram und Linkedin kommuniziert werden. „Wichtig ist uns auch die Kommentarfunktion, um entsprechende Rückmeldungen zu erhalten“, bekräftigt Köpsel.

Eckert kündigt an, überdies bald ein Gespräch mit dem E-Government-Koordinator des Landkreises Rastatt zu führen. Zur digitalen Ausweitung gehöre etwa auch, die Palette an Online-Formularen deutlich zu vergrößern. „Das 24/7-Rathaus ist das Ziel“, sagt der Rathauschef. Das beinhalte schließlich eine größere Unabhängigkeit von Öffnungszeiten, deren Ausweitung in der Umfrage ebenfalls mehrfach angeregt wurde.

Bürger müssen auf ihre Beschwerde schnell lösungsorientierte Rückmeldung erhalten. Lina Köpsel, Urheberin der Umfrage

Welch große Bedeutung die Information über digitale Kanäle mittlerweile hat, zeigt sich in der Frage, woher die Durmersheimer ihre Informationen über die Gemeinde vorrangig beziehen.

84 Prozent hielten dabei die Homepage für wichtig, 41 Prozent die Tageszeitung. Nach den Erkenntnissen von Köpsel müssten eigentlich alle Informationskanäle zur umfassenden Berichterstattung genutzt werden. Und: „Es muss sichergestellt werden, dass Bürger auf ihre Beschwerde schnell eine lösungsorientierte Rückmeldung erhalten.“

Barrierefreiheit der Verwaltung ein zentrales Thema

Eckert setzt dabei auf „gute, motivierte Mitarbeiter, wobei auch die Arbeitszufriedenheit ganz wichtig ist.“ Freundlichkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft wurde dabei von vielen Befragten geschätzt, genauso wie die fachliche Kompetenz in den Amtszimmern. Insgesamt hatten sich 61 Prozent der Befragten generell schon einmal bei der Gemeindeverwaltung beschwert.

Zu den genannten Verbesserungsvorschlägen gehören nicht zuletzt die Räumlichkeiten im Rathaus. „Wir hoffen im nächsten Jahr Mittel aus der Städtebauförderung zu bekommen und damit die dringend notwendige Rathaussanierung angehen zu können“, so Eckert.

Vor allem gehe es darum, die bislang kaum vorhandene Barrierefreiheit in der Verwaltungszentrale zu verbessern. Als ersten kleinen Schritt auf diesem Weg will er den Briefkasten am Eingang so platzieren, dass er für jedermann gut erreichbar ist, sodass kein Gang über die Treppe oder über die Rampe mehr notwendig ist, um dort Post einzuwerfen. „Und der Briefkasten wird wirklich viel frequentiert“, weiß Köpsel.

Zudem, so Eckert, bestehe bei den Toilettenanlagen dringender Sanierungsbedarf. Auch die Telefonanlage müsse im Sinne der Kundenfreundlichkeit unbedingt erneuert und das Rückmeldemanagement verbessert werden, betont Eckert.

Eckert wünscht sich in ein paar Jahren weitere Untersuchung

Im Blick auf die vorgesehenen baulichen Veränderungen in der Gemeinde ist der Informationsbedarf bei den Befragten besonders groß. Die Planungen zur Bahnunterführung, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses oder die Instandhaltung der Straßen nennt Eckert dabei als Beispiele.

Zu den Punkten, die neben diversen Festivitäten das Gemeinschaftsgefühl im Ort stärken könnten, zählen, so Eckert, auch Überlegungen, einen großen, von der Gemeinde organisierten Martinsumzug zu organisieren.

Wie ihre Bachelorarbeit nun von wissenschaftlicher Seite benotet wird, erfährt Lina Köpsel voraussichtlich erst im Frühjahr. Bürgermeister Eckert will auf jeden Fall mit den Ergebnissen arbeiten. Und: Es sei hilfreich, in zwei oder drei Jahren noch einmal so eine Umfrage zu machen, um vielleicht zu sehen, wie sich die Meinungen verändert haben.

„Das ist nicht das Ende“, versichert er. Köpsel sieht es genauso. „Vielleicht gibt es dann ja eine Doktorarbeit“, scherzt Eckert – aber soweit mag Köpsel gar nicht denken.