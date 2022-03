Kein Gegenwind bei Info-Veranstaltung

Erste Windräder in Durmersheim könnten sich 2025 drehen

In drei Jahren könnten in Durmersheim die ersten Windräder stehen. Bei einer Informationsveranstaltung mit Fachleuten in der Hardtsporthalle gab es keine Proteste zu dem Projekt. Auf Kritik stieß aber die lange Genehmigungsdauer.