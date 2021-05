Die ganze Vielfalt an Geräten und Maschinen erstrahlt in frischem Glanz. Alles wirkt wie unberührt. Der Betrieb ist eigentlich längst startklar, aber noch ist alles ruhig. Daniel Huber sitzt an der umgebauten Theke im Eingangsbereich des Fitnessclubs „myoloft“ in Durmersheim. Im vergangenen Jahr hatte er den Club von seinem Vorgänger, der aus privaten Gründen aufhörte, übernommen und grundlegend renoviert.

Als alles fertig war, sollte im November die lange ersehnte Premiere folgen. Doch die Freude währte nur kurz: „Einen Tag lang hatten wir geöffnet, dann kam der zweite Lockdown“, erzählt Huber. Und seitdem erlebt der Sportwissenschaftler und Sporttherapeut eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen.

Viel Frust habe sich dabei angesammelt, vor allem als die Regeln immer nur für einen Zeitraum von zwei Wochen erlassen wurden, was die Unsicherheit vergrößerte. „Im Moment können wir immer noch nicht genau sagen, welche Öffnungsperspektiven es bei uns gibt.“