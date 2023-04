Freundliche Geste in Durmersheim: Ordnungsamt verteilt Schokohasen für korrektes Parken

Ein Schreck am Morgen kann sich manchmal auch in etwas Positives verwandeln. Das haben etwa 300 Durmersheimerinnen und Durmersheimer diese Woche erlebt. Als sie morgens nämlich zu ihren am Straßenrand geparkten Autos kamen, hing dort ein Zettel an der Windschutzscheibe.

Das verheißt meist nichts Gutes. Wem da schon der Blutdruck in die Höhe schoss, der hat sich wohl spätestens dann verwundert die Augen gerieben, als er den dazugehörigen Schokoladen-Osterhasen entdeckte. Wollte das Ordnungsamt etwa einen Strafzettel versüßen?

Es verhält sich so ähnlich und doch ganz anders: Das Ordnungsamt verteilte nämlich Osterlob-Zettel an Autos im Ort, die korrekt geparkt waren, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. „Nachdem die Weihnachtsstrafzettelaktion so gut bei den Bürgerinnen und Bürgern ankam, haben wir uns dazu entschlossen, die Aktion etwas abgewandelt auch kurz vor Ostern durchzuführen“, sagt Bürgermeister Klaus Eckert.

Isabella Rosenthal vom Gemeindevollzugsdienst habe sich gefreut, sozusagen als Osterhäsin unterwegs sein zu dürfen. „Über nette Worte und eine kleine Aufmerksamkeit freut sich doch jede und jeder“, so ihr Kommentar.

Ob sie davon möglicherweise auch selber ein Liedchen singen kann, ist nicht überliefert. Doch es ist bekannt, dass Menschen mit ihrem Job beruflich eher selten gelobt werden.

Ordnungsamt in Durmersheim in freundlicher Mission unterwegs

Drei Tage war die Mitarbeiterin des Gemeindevollzugdienstes jedenfalls nun in freundlicher Mission unterwegs und verteilte 300 Schokohasen inklusive Lobzettel. „Vielen Dank, dass Sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten“, ist darauf zu lesen. Nachdem man bei der Weihnachtsaktion nachsichtig bei geringen Parkverstößen war, sollten jetzt korrekt Parkende gelobt werden.

Und da fühlen sich manche Bürger vielleicht an etwas erinnert, das sie einst in der Schule unter dem sperrigen Begriff „reziprokes Verhalten“ gelernt haben: Das bedeutet, auf einen Gefallen hin mit einer Handlung zu reagieren, die den Gefallen danach ausgleicht.

Ob es künftig also 300 Parksünder weniger in Durmersheim gibt? Oder Schokolade für den Gemeindevollzugsdienst? Das wäre doch mal ein Erfolg.