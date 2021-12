Fußgänger bei Verkehrsunfall in Durmersheim schwer verletzt

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Durmersheim ist am Dienstagmittag ein 77-Jähriger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Am Dienstagmittag ist es in der Straße Auf den Heilberg in Durmersheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger gekommen. Der 77-Jährige wurde gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens von einem Auto erfasst, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 72-jährige Fahrerin auf der Suche nach einem freien Parkplatz und fuhr in Schrittgeschwindigkeit. Auf Höhe des Eingangs kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, bei dem dieser schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.