Fußgänger wird bei Unfall in Durmersheim lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Durmersheim ist am Freitag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die K3721 ist derzeit gesperrt.

Ein Mann ist am Freitag bei einem Unfall in Durmersheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte, hatte er gegen 11.30 Uhr die K3721 beim Ortsteil Würmersheim überqueren wollen. Dabei fuhr ihn eine Frau mit ihrem Pkw an.

Ein Rettungswagen brachte den älteren Mann, dessen genaues Alter derzeit nicht bekannt ist, in eine Klinik. Auch der Rettungsdienst, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die K3721 ist derzeit gesperrt. Ein Sachverständiger soll den Hergang des Unfalls rekonstruieren.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 13.42 Uhr]