Neben dem Pfarrheim St. Bernhard am Raiffeisenplatz liegt südlich davon eine Wiese mit etlichen Bäumen. Beim Kindergarten St. Bernhard am Uhlandweg befindet sich eine weitere Freifläche. Beide Areale gehören der katholischen Pfarrgemeinde. In Gesprächen mit der Kommune sind dafür Pläne für größere Wohngebäude einschließlich einer Altentagesstätte gereift. Am Mittwoch wurden sie im Gemeinderat öffentlich bekannt gemacht. Profitieren sollen vor allem Senioren und Familien.

An der „grünen Oase“ Raiffeisenplatz gelegen, mit einer Apotheke, Schulen in nächster Nähe und Stadtbahnhaltestelle, werde es ein Quartier mit vielen Vorzügen sein, war Bürgermeister Klaus Eckert (SPD) überzeugt. In einem vor über 50 Jahren verfassten Bebauungsplan sind als Zweckbestimmung der Flächen noch kirchliche Zwecke eingetragen. Doch inzwischen traten andere Überlegungen in den Vordergrund.

Familienheim Karlsruhe ist Projektträger

Im Laufe des vergangenen Jahres wurden sie konkret, wie an Planskizzen abzulesen war, die in der sehr gut besuchten Ratssitzung gezeigt wurde. Als Projektträger wurde das genossenschaftliche Unternehmen Familienheim Karlsruhe gewonnen, dessen Geschäftsführer Rüdiger Esslinger im Gemeinderat und bei einem Pressegespräch am Freitag darlegte, was man vorhat.

15 barrierefreie Wohnungen vor allem für Senioren geplant

Der an die Hebel- und Kleiststraße grenzende Bereich soll mit einem zweigliedrigen Flachdach-Komplex bebaut werden. Das oberste von drei Geschossen werde etwas zurückgesetzt, um sich gestalterisch der Umgebungsbebauung anzupassen. Es könnten 15 barrierefreie Zwei- und Dreizimmerwohnungen vornehmlich für ältere Menschen geschaffen werden.

Die Tagesstätte ist im Erdgeschoss vorgesehen, Betreiber soll die Caritas sein, die sich daneben mit einer Sozialstation niederlassen will. Das schon seit 35 Jahren ebenfalls von der Caritas geführte Pendant in der Ritterstraße werde bestehen bleiben, merkte Eckert an.

Auch Wohnungen für Familien in Planung

Auf dem Terrain am Uhlandweg ist in ähnlichem Stil ein geringer dimensioniertes Haus geplant, das bis zu zehn Drei- oder Vierzimmerwohnungen bieten soll, bevorzugt für Familien mit Kindern.

Wie beim Pressetermin zu erfahren war, an dem auch Pfarrer Markus von Chamier teilnahm, übernimmt die Familienheim die Grundstücke in Erbpacht. In den drei Objekten wird es ausschließlich von der Genossenschaft gehaltene Mietwohnungen geben. Für einen beträchtlichen Teil, möglicherweise die Hälfte, hofft man auf KfW-Förderung. Die Erzdiözese Freiburg stellt zusätzlich eine zehn Jahre gültige Miet-Subvention von 1,50 pro Quadratmeter in Aussicht.

Im Ratskreis berichtete Jürgen Kniehl (FWG) von einem „mehrstufigen Prozess“ nicht öffentlicher Vorbereitungstreffen von Gemeinderat und Stiftungsrat der Pfarrei. Rege Diskussionen wurden offenbar über den Ausnutzungsgrad der Grundstücke geführt. Die Bebauung habe am Anfang „deutlich intensiver“ ausgesehen, verriet Rolf Enderle (BuG).

Der erste Aufschlag hat uns den Atem geraubt. Werner Hermann

SPD-Gemeinderat

„Der erste Aufschlag hat uns den Atem geraubt“ , ließ Werner Hermann (SPD) wissen. Das Schlussergebnis ließ alles vergessen. Die Kommentare klangen hochzufrieden. Die Kirchenseite sei allen Anregungen nachgekommen, hieß es.

Helmut Schorpp (CDU) erblickte ein „ordentliches Angebot für Wohnraum mitten im Ort“. Architekt Bernd Bistritz lieferte Informationen zu den wichtigsten Zugeständnissen, die demnach Gebäudehöhen und die Abstände zu Nachbarn betrafen. Auch von der Außengrenze seien die Baukörper merklich abgerückt worden. Bistritz zufolge führte das dazu, dass ausreichend Stellplätze möglich wurden, was dazu beitrug, dass der aus Kostengründen gewählte Verzicht auf Tiefgaragen im Kommunalgremium überwiegend akzeptiert wurde.

Neuer Bebauungsplan ist in Durmersheim notwendig

