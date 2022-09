Bei der Gemeindeverwaltung von Durmersheim sind Giftköder gemeldet worden. Sie sollen an Spielplätzen liegen. Was Hundehalter und Eltern tun sollten, um Tiere und Kinder zu schützen.

Die Gemeinde Durmersheim mahnt in einer Mitteilung Hundehalter und Eltern zur Vorsicht. Denn: Im Rathaus gingen am Mittwoch vermehrt Meldungen über Giftköder an den Spielplätzen im Ort und rund um die Minigolfanlage ein.

Genaueres wusste die Gemeindeverwaltung auf Anfrage allerdings nicht – weder über die Fundorte noch über das Aussehen der mutmaßlichen Giftköder.

Auch bei der Polizei lag nach Auskunft der Pressestelle in Offenburg keine Meldung vor. Allerdings sind dort zwei ähnliche Vorkommnisse von Ende August aktenkundig.

Eine Spaziergängerin habe beim Gassigehen in der Nähe des Spielplatzes Hans-Thoma-Straße zweimal verdächtige Wurststücke gefunden und der Polizei übergeben.

Hundehalter sollen ihre Tiere anleinen und nichts fressen lassen

Es sei damals aber niemand zu Schaden gekommen, weshalb die Polizei auch davon Abstand genommen hatte, die laut Pressesprecher relativ teure Untersuchung der Wurst zu beauftragen.

Konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen gab es damals nicht, informiert die Pressestelle weiter. Man wisse auch nicht, ob die Wurst tatsächlich vergiftet war.

Die Gemeinde Durmersheim empfiehlt, Hunde beim Gassigehen angeleint zu lassen. Und darauf zu achten, dass sie nichts Unbekanntes fressen und andere Hundehalter vorsichtshalber zu warnen.

Da nicht bekannt ist, welche Substanzen in den Ködern enthalten sind, sollten auch Eltern von Kleinkindern ihren Nachwuchs im Auge behalten.