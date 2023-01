Kleines Gebäude, schwierige Fragen: Eine Hütte soll in Würmersheim als Homeoffice dienen, aber vor der Genehmigung muss der Gemeinderat einige Fragen klären.

Ein kleines Gartenhäuschen mit 15 Quadratmetern Grundfläche war für den Bauausschuss des Durmersheimer Gemeinderats das schwierigste unter den fünf Vorhaben, die er in der ersten Sitzung des Jahres auf der Tagesordnung hatte. Die schlichte Behausung soll auf einem Grundstück in der Mozartstraße in Würmersheim neben einem dort bereits vorhandenen Tiny House, einem hölzernen Miniwohngebäude, aufgestellt werden. Die zusätzliche Hütte ist als „Studierzimmer“ und „Homeoffice“ gedacht, war den Unterlagen zu entnehmen. Die Planung war als Bauvoranfrage eingereicht worden, um vorab die rechtliche Zulässigkeit zu klären.

Die Verwaltung sah die Möglichkeit gegeben. Zwei Punkte beschäftigten den Ausschuss besonders: ob Grenzabstände und eine „fiktive Baugrenze“ mit dem vorgesehenen Standort konform gehen. Schon in der Sitzungsvorlage war darauf hingewiesen worden, dass diese Fragen von der Baurechtsbehörde des Landratsamts geprüft werden müssten.

Genehmigung für erstes Tiny House läuft diesen Monat aus

Einen Bebauungsplan, an dem man sich halten könnte, gibt es für das Gebiet nicht. Ferner spielte die ursprüngliche Befristung für das Tiny House eine Rolle. Um das ungewöhnliche Objekte hatte es im Ausschuss bis zur Zustimmung im September 2019 mehrere Diskussionen gegeben. Bedingung war damals, dass es nicht dauerhaft bleibt.

Die Genehmigung war dann für drei Jahre erteilt worden, sie läuft diesen Monat aus, die Besitzerinnen wünschen eine Verlängerung. Bürgermeister Klaus Eckert (SPD) sprach sich für weitere drei Jahre aus. Eine „komplette Entfristung“ wäre „kritisch“, sagte er. Die Mehrheit stimmte dem zu, auch der Voranfrage für das „Studierzimmer“.

Neue Halle für Erdbeerhof Enderle

Im Vergleich dazu ging das größte Vorhaben auf dem Sitzungsprogramm fast ohne Nachfragen und Kommentare über die Bühne. Auf dem Betriebsareals des Erdbeerhofs Enderle an der Triftstraße außerhalb des Ortes ist neben dem bestehenden ein zweites Wohnhaus in Form eines eingeschossigen Flachdachgebäudes geplant, in dem auch ein Büro untergebracht sein soll. Außerdem soll eine weitere Halle entstehen, ebenfalls eingeschossig, aber mit Pultdach. Die Neubauten sollen auf der Ostseite der bestehenden Gebäude errichtet werden.

Auf die Fragen von Andreas Haselbach (SPD), wie viele Häuser für einen solchen Betrieb im Außenbereich zulässig seien und was beim Verkauf einer der Immobilien passieren könnte, gab es Antworten von Gabriele Hille aus dem Ortsbauamt und von Matthias Maier (BuG), der von Berufs wegen mit Belangen landwirtschaftlicher Unternehmen vertraut ist. Demnach sind außer einem Wohnhaus für den Betriebsleiter auch ein Alterssitz für Inhaber im Ruhestand erlaubt.

Das Projekt zieht nicht allein seiner exponierten Lage wegen Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch wegen der Bauherrschaft. Es handelt sich um den Familienbetrieb von Vater Rolf und Sohn Simon Enderle, die beide der BuG-Fraktion des Gemeinderats angehören. Der Bauausschuss erteilte ihrem Vorhaben einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.