Grusel für Besucher

Zwischen Zombies und Dämonen: In Durmersheim entsteht für Halloween wieder das Horror-Haus

Das Haus von Marcel Lang verwandelt sich an Halloween in ein Horrorhaus mit allerlei gespenstischen Gestalten. Fünf Stunden haben Besucher dabei Gelegenheit, sich zu erschrecken. Dämonen der Schattenwelt irren in einem hölzernen Labyrinth umher.