Jugendlicher belästigt Kunden und Angestellte in Durmersheimer Supermarkt

Ein Jugendlicher hat am Montag in einem Supermarkt in der Karlsruher Straße in Durmersheim mehrere Personen beleidigt, geschlagen und getreten. Die Polizei teilte mit, dass der Hauptaggressor mit einer Gruppe Jugendlicher unterwegs war, deren Identität derzeit ermittelt wird. Eine 16-Jährige und ihre Mutter, sowie eine 63-jährige Angestellte wurden Opfer der Angriffe – zunächst im Geschäft und anschließend auf dem Parkplatz.

Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizei unter (0 72 45) 91 27 10 melden.