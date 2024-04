Ein 29-Jähriger hat am Donnerstagabend Sprit gestohlen und dabei ein Auto mit gestohlenen Kennzeichen gefahren. Die Polizei fand heraus, dass er zudem keinen gültigen Führerschein hatte.

Ein 29-jähriger Audi-Fahrer sieht nach einer Polizeikontrolle am Montagabend einer ganzen Palette an Strafanzeigen entgegen. Die Polizei teilte mit, dass der Mann kurz vor 20 Uhr in Durmersheim seinen Wagen betankte und im Anschluss, ohne den Kraftstoff zu bezahlen, weiterfuhr.

Die Polizei fand und kontrollierte den Mann kurz nach seiner Tat

Die Polizei ermittelte sofort und fand heraus, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Den Dieb selbst fand und kontrollierte die Polizei kurz darauf. Hierbei stellte sich heraus, dass der Gesuchte ohne Führerschein am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Den 29-Jährigen erwarten nun Anzeigen von der Staatsanwaltschaft.