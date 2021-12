Mit zwei Promille auf der B36 bei Durmersheim von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ein 33-jährige Mann war am zweiten Weihnachtsfeiertag kurz nach Mitternacht mit seinem Fahrzeug auf der B36 von Karlsruhe in Richtung Rastatt unterwegs. Laut Polizei Karlsruhe kam er auf der Höhe Durmersheim von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Mann hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken schlägt mit rund 2000 Euro zu Buche.

Der Mann musste eine Blutprobe und danach seinen Führerschein abgeben, denn der Fahrer hatte zwei Promille. Der Mann wurde zur Untersuchung ins Klinikum Rastatt eingeliefert.