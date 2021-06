Nahwärme in Durmersheim: Stadtwerke blicken optimistisch in die Zukunft

„Wir kennen die Probleme. Wir sind dran, Lösungen zu erarbeiten. Und wir wollen eine langfristige Perspektive geben.“ Das sind die drei Kernbotschaften, die das Durmersheimer Rathaus und die Stadtwerke Rastatt zum Thema Nahwärme unter die Bürger bringen wollen.

„Ja, die ersten Monate waren extrem hart. Wir haben einen Kaltstart gehabt und es gab Schwierigkeiten und leider auch Beschwerden“, erklärt Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk in einem Pressegespräch, in dem neun Monate nach der Netzübernahme eine erste Bilanz und auch ein Ausblick gegeben werden soll. Und auch Bürgermeister Andreas Augustin (parteilos) bekräftigt: „Wir sind froh, dass dieser Wechsel erfolgt ist.“ Dabei war der alles andere als geplant.

Anlage entspricht nicht den aktuellen Möglichkeiten

Rückblick: Für die Gemeinde völlig überraschend zieht sich die Arbeitsgemeinschaft Nahwärmeversorgung Durmersheim ein Jahr vor Vertragsende zurück und zwingt die Gemeinde dazu, das Nahwärmenetz selbst zu übernehmen. Die Gemeinde, die bereits zur Jahrtausendwende in ihren Neubaugebieten auf Nahwärme gesetzt hat, will an dem Konzept festhalten, auch, weil der Bund sich Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben hat.

Doch die Gemeinde hat keine Erfahrung als Betreiber einer solchen Anlage und kann schließlich die Rastatter Stadtwerke für sich gewinnen. Der Weiterbetrieb ist damit vorerst gesichert. Doch der Zustand der Anlage ist schlechter als erhofft. „Wir waren überrascht“, formuliert Augustin vorsichtig.

Inzwischen steht fest: Ein langfristiger Weiterbetrieb ist möglich, so Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk. Zwar sei die Anlage „eher konservativ“ gedacht worden („Damals gab es noch nicht so viele Kenntnisse.“), aber es sei möglich, „die bestehende Anlage zu reparieren und innovativ auszubauen“. In welcher Form und in welcher finanziellen Höhe, das müsse nun der Gemeinderat entscheiden.

Durch die CO2-Steuer werden Öl und Gas in den nächsten fünf bis zehn Jahren deutlich teurer werden. Andreas Augustin, Bürgermeister von Durmersheim

Dabei wird es um einen hohen sechsstelligen bis Millionenbetrag gehen – genauere Zahlen wollen sich Kaspryk und Augustin zum aktuellen Zeitpunkt nicht entlocken lassen. Auch, weil die Förderrichtlinien derzeit noch definiert werden. „Im Herbst werden wir zuerst den Gemeinderat unterrichten und danach an die Öffentlichkeit gehen“, erklärt der Bürgermeister. Außerdem sollen die Bürger beteiligt werden.

Klimaziele könnten Nahwärme attraktiver machen

Denn dort brodelt es wegen der Kosten für die Nahwärme. 600 bis 800 Euro mehr im Jahr im Vergleich zu einer Gas- oder Ölheizung, heißt es immer wieder. „Allerdings sind bei der Nahwärme alle Wartungskosten inklusive“, betont Kaspryk. Und Augustin ergänzt: „Durch die CO 2 -Steuer werden Öl und Gas in den nächsten fünf bis zehn Jahren deutlich teurer werden.“

Um ein Signal zur Güte zu setzen, haben die Stadtwerke bei der Übernahme des Nahwärmenetzes die Preise um fünf Prozent gesenkt. Ein kompletter Ausgleich im Vergleich zu Öl und Gas sei das zwar nicht, „aber wir bewegen uns in die Richtung“, sagt Kaspryk. Derzeit werde durchgerechnet, ob nicht noch eine zweite Preissenkung möglich ist.

Die aktuelle Explosion der Holzpreise mache bisher keine Probleme. Zusätzlich ist ein Arbeitskreis ins Leben gerufen worden, in dem neben Vertretern jeder Gemeinderatsfraktion auch zwei Durmersheimer Bürger vertreten sind. „Die Gespräche dort laufen sehr konstruktiv“, freut sich Bürgermeister Augustin über den Austausch.

Wir reden hier von Investitionen für die nächsten 20 Jahre. Olaf Kaspryk, Chef der Rastatter Stadtwerke

Im Herbst soll das Thema Nahwärme das nächste Mal in den Gemeinderat gehen, dann auch mit konkreteren Kosten und den möglichen Modernisierungsvarianten. Im Raum steht beispielsweise eine Wärmepumpe. Damit könnte das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium seine Räume im Winter nicht nur wärmen, sondern auch im Sommer kühlen.

„Mit diesem Wunsch ist der Landkreis an uns herangetreten und das werden wir in unsere Gedankenspiele aufnehmen“, so Augustin. Die Planungen erarbeitet ein Ingenieurbüro gemeinsam mit den Stadtwerken. „Eine optimale Kombination“, sagt Kaspryk. Wenn es gut läuft, könnte die Modernisierung des Nahwärmenetzes bereits in zwei Jahren abgeschlossen sein. „Aber das ist sehr sportlich“, bekennt Augustin.

30 Prozent setzen auf konservative Energien

Derzeit sind in Durmersheim gut 160 Haushalte in den Ortsteilen Tiefgestade 2 und 3 an das Nahwärmenetz angeschlossen. Dies ist nach Angaben des Bürgermeisters eine Quote von 70 Prozent derer, die überhaupt einen Zugriff auf die Nahwärme haben. Auch für weitere neue Baugebiete will die Gemeinde nachhaltige Energieversorgungskonzepte anbieten.

In welcher Form das Netz mittelfristig ausgebaut werden kann, steht noch nicht fest. Klar ist nur: „Je mehr mitmachen, desto günstiger wird es für alle“, so Augustin. Und Kaspryk ergänzt: „Wir reden hier von Investitionen für die nächsten 20 Jahre.“