Florian Bringmann ist neuer Jugendreferent in der Kreuzkirche in Durmersheim. Die Stelle war längere Zeit vakant, da Bringmanns Vorgänger Reeno de Vries den Posten aus persönlichen Gründen aufgab.

Seit Anfang September ist Florian Bringmann Jugendreferent für die evangelische Gemeinde von Au am Rhein, Durmersheim und Elchesheim-Illingen in der Kreuzkirche in Durmersheim.

Längere Zeit war die Stelle vakant. Der Engpass entstand, als Bringmanns Vorgänger Reeno de Vries unerwartet den Posten aus persönlichen Gründen aufgab, um in den Norden der Republik zurückzukehren und sich dort neu zu orientieren. Das Wirken von Juliane Link war ohnehin von Beginn auf maximal zwei Jahre begrenzt.

Unbefristet ist jetzt Bringmann in der gesamten Breite der evangelischen Jugendarbeit in Durmersheim aktiv. Sein Arbeitsbereich in der Hardtgemeinde „passt“, sagt der 29-Jährige. In die Region wechselte er von Hassloch: „In der Pfalz war ich viel im Jugendverband unterwegs, möchte aber künftig verstärkt vor Ort tätig sein.“

Meine Familie hat kaum etwas mit Glauben am Hut. Florian Bringmann

Jugendreferent

Bringmann ist Mitglied im Deutschen Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) mit Hauptsitz in Kassel. Seit mehr als 120 Jahren engagiert sich der EC in Deutschland in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit.

Noch sei Bringmann am Ausloten und Kennenlernen seiner künftigen Möglichkeiten auf der Hardt. „Ich bin ja erst seit ein paar Wochen hier, bin noch am Zurechtfinden.“ Parallel zur Einarbeitung in Durmersheim macht er in Heidelberg eine Ausbildung zum Theaterpädagogen. „Ein spannendes Feld“ sehe er dabei vor sich.

Florian Bringmann möchte Theater in die Kirche bringen

Im Sinn habe er für seinen neuen Wirkungskreis „Musicals, kleine selbst geschriebene Stücke und die Weihnachtsgeschichte mal auf andere Weise, aber auf jeden Fall mit Musikbegleitung“. Was auf der Theaterschiene im kirchlichen Bereich generell gehen könnte, ließe sich „versuchsweise in kleinen Szenen vielleicht in Gottesdiensten testen, bevor man Größeres angeht“.

Bringmann stammt aus dem Raum Calw. „Meine Familie hatte kaum etwas mit Glauben am Hut.“ Dem Konfirmationsunterricht habe er sich als Nicht-Gläubiger angeschlossen, habe die Dinge auf sich zukommen lassen, um schlussendlich seinen eigenen Weg einzuschlagen. „Ich hatte in der Konfi-Zeit sehr viele positive Erlebnisse“, blickt er zurück. Außerdem stellte er fest, „dass die Menschen in dieser Runde ganz anders tickten als manche meiner Klassenkameraden“.

In der Konfirmations-Zeit sei er innerhalb der Gemeinschaft voller Überzeugung zum Glauben gekommen. „Irgendwie hat das alles für mich einen Sinn ergeben.“ Sein durch und durch bejahendes Empfinden sowie vor allem die schönen Erlebnisse wollte er weitergeben.

Er arbeitete deshalb im Freiwilligen Sozialen Jahr mit etlichen jungen Menschen für den EC. Es folgte das Theologiestudium an der Internationalen Hochschule in Bad Liebenzell. Am 24. September stellt sich Bringmann im Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr der Kirchengemeinde vor. Mit ihm werden ebenfalls die neuen Konfis eingeführt. Im Anschluss bietet das Gemeindefest Gelegenheit, mit dem Jugendreferenten ins Gespräch zu kommen.