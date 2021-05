Noch fließt der Schweiß nur virtuell

Die ganze Vielfalt an Geräten und Maschinen erstrahlt in frischem Glanz. Alles wirkt wie unberührt. Der Betrieb ist eigentlich längst startklar, aber noch ist alles ruhig. Daniel Huber sitzt an der umgebauten Theke im Eingangsbereich des Fitnessclubs „myloft“ in Durmersheim. Im vergangenen Jahr hatte er den Club von seinem Vorgänger, der aus privaten Gründen aufhörte, übernommen und grundlegend renoviert.

Als alles fertig war, sollte im November die lange ersehnte Premiere folgen. Aber, die Freude währte nur kurz: „Einen Tag lang hatten wir geöffnet, dann kam der zweite Lockdown“, erzählt Huber. Und seit dem erlebt der Sportwissenschaftler und Sporttherapeut eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Viel Frust habe sich dabei angesammelt, vor allem als die Regeln immer nur für einen Zeitraum von zwei Wochen erlassen wurden, was sie Unsicherheit vergrößerte. „Im Moment können wir immer noch nicht sagen, welche Öffnungsperspektiven es bei uns gibt.“

Dabei hat sich Huber mit der Übernahme des Studios nach eigenem Bekunden einen Traum erfüllt: „Das wollte ich schon immer.“ Erfahrungen erwarb er zu seinen Studienzeiten aber noch in einem ganz anderen Bereich: Beim Karlsruher SC zählte er einst zu jenem Team, das für die Spielanalysen zuständig war. „Ich hatte mit den Trainern Jörn Andersen, Markus Kauczinski und Rainer Scharinger zusammen gearbeitet“, berichtet Huber. Auch kooperierte er eng mit Sportwissenschaftler Dietmar Blicker, der seinerseits durch Spielanalysen, Scouting und Nachwuchsarbeit eng mit dem KSC verbunden ist und einst Trainer beim 1. SV Mörsch war: „Dort bin ich mit ihm in die Verbandsliga aufgestiegen“, erinnert sich Huber. Später hatte er ein Angebot bekommen, gemeinsam mit Rainer Scharinger als Co-Trainer zum österreichischen Drittligisten SCR Altach zu wechseln: „Aus familiären Gründen aber mochte ich diesen Schritt damals nicht vollziehen“. Statt dessen arbeitete er zunächst im „Dr. Bienzle Gesundheitsclub“ in Sinzheim und später als sportlicher Leiter im Sportpark Ortenau in Schutterwald.

Bereits vor Corona sei aber die Entscheidung gefallen, die Chance zu nutzen, das Studio in Durmersheim zu übernehmen. Ein Ziel von Huber dort: Die totale Digitalisierung. „Es gibt im gesamten Studio kein Blatt Papier mehr“, sagt er. „Früher musste sich ein Mitarbeiter nur darum kümmern, die Schlüssel für die Spinde herauszugeben“. Durch Chip-Armbänder seien die ganzen Abläufe nun verändert worden, denn damit könnten nun fast alle Vorgänge kontaktlos geregelt werden. Neue Theke, moderne Luftfilter, smarte Lampen, neu ausgerichtete Trainingsflächen, eine renovierte Sauna oder auch Sanitärbereiche, in denen die Automatisierung dominiert – Huber hat das Studio in Durmersheim grundlegend modernisiert.

Von einst 470 Mitgliedern hätten bislang etwa 400 dem neuen Club die Stange gehalten, erzählt Huber: In anderen Studios seien Verluste von 40 bis 50 Prozent zu verkraften, meint er und weist darauf hin, dass für die Beitragsgestaltung in dieser Zeit ganz verschiedener Optionen entwickelt worden seien. Huber will das Studio erst wieder aufmachen, wenn es wirklich eine dauerhafte Öffnungsperspektive gibt und die Mitglieder somit eine Sicherheit erhalten. „ Es gibt enorm viele Nachfragen“, bestätigt Huber, der nicht nur deshalb auch genügend Arbeit hat – selbst wenn vor Ort an den Geräten noch keine Schweißtropfen fließen. „Wir produzieren mit unseren zwei festangestellten Kräften Videos für Youtube mit Übungen für bestimmte Zielgruppen, bieten Online-Schulungen an, kümmern uns um die Vereinheitlichung von Kundenkontakten und Qualitätsmanagement oder drehen einen Imagefilm über das Studio.“

Der 35-Jährige zeigt sich froh, im Blick auf die vorgenommenen Investitionen zumindest schon staatliche Coronahilfen erhalten zu haben. Zudem verweist er auf die gute Kooperation mit dem Durmersheimer Ordnungsamt. Wenn Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit in den frisch renovierten Räumlichkeiten trainiert werden dürfen, dann soll schließlich alles den geltenden Regeln entsprechen – das hat für Daniel Huber oberste Priorität.