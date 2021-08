Wie ein Durmersheimer erfolgreich seine Passagierrechte gegen Qatar Airways durchsetzte

Nach dem Urlaubsdebakel am Baden-Airpark fürchten die Betroffenen, auf ihren Kosten sitzenzubleiben. Dass der Kampf um seine Rechte als Fluggast nervenaufreibend sein kann, weiß Patrick Stürmlinger aus Durmersheim. Er stritt fast zwei Jahre lang mit Qatar Airways um die Kosten für ein Ticket – am Ende mit Erfolg.

Es ist der Kampf David gegen Goliath: Nachdem am Baden-Airpark rund 130 Passagiere Mitte August wegen eines Engpasses an der Sicherheitskontrolle am Boden blieben, fürchten die Betroffenen, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Passagiere haben in der Europäischen Union zwar viele Rechte, die Unternehmen machen es ihnen aber nicht einfach, sie auch einzufordern. Auch Patrick Stürmlinger aus Durmersheim hat das erlebt. Aber in seinem Fall triumphierte am Ende David.

Als der 36-Jährige von dem Zwischenfall im Baden-Airpark hört, weckt das seine Erinnerung an seine eigene Geschichte – die einen positiven Ausgang hatte. Bis er den Sieg davontrug, dauerte es allerdings Monate.