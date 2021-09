Eine Störung beim Stellwerk Durmersheim ist die Ursache dafür, dass viele Pendler an diesem Montagabend mit der Stadtbahn über eine Umleitung geschickt werden und später zuhause ankommen.

Einen Umweg müssen Stadtbahn-Pendler aus dem Raum Rastatt/Baden-Baden heute Abend in Kauf nehmen: Da es im Stellwerk Durmersheim zu einem kurzfristigen Personal-Ausfall kam, müssen die Stadtbahnen gen Süden, aber auch sämtliche Reisezüge und Güterzüge der Deutschen Bahn (DB), über Ettlingen umgeleitet werden.

Die Geduld der Fahrgäste wird auf die Probe gestellt: „In der Folge kommt es aufgrund einer hohen Streckenauslastung auf dem genannten Streckenast auf den AVG-Stadtbahnlinien S7, S71, S8 und S81 in beiden Richtungen im gesamten Fahrtverlauf zu Verspätungen“, teilte die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) mit.

Schwierige Suche nach Ersatz-Fahrdienstleiter

Wie lange die Störung andauern wird? Dazu können weder die AVG noch die DB, deren Stellwerk betroffen ist, zur Stunde eine klare Einschätzung geben. „Es kam zu einer plötzlichen Krankmeldung im Stellwerk“, erklärte ein Bahn-Sprecher auf BNN-Anfrage. Seit 16.30 Uhr bestehe das Problem. Es sei nicht ganz einfach, so kurzfristig Kollegen zu finden, die sofort einspringen können, erläutert der DB-Sprecher: „Es kann nicht jeder Fahrdienstleiter an jedem Stellwerk eingesetzt werden.“ Nur so viel verspricht er: „Morgen früh wird es auf jeden Fall wieder laufen.“

Für den Stadtbahn-Verkehr seien die Umleitungen durchaus mit größeren Belastungen verbunden, sagte AVG-Sprecher Michael Krauth: Auf der Strecke Karlsruhe – Ettlingen-West – Rastatt werde es mit allen Stadtbahnen und DB-Zügen „ziemlich eng“.