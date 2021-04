Durmersheimer bietet Rikschafahrten als Rezept gegen die Einsamkeit an

In einer Zeit der Einschränkungen bietet der Durmersheimer Friedemann Fuchs kostenlose Rikschafahrten vor allem für Senioren an, die unter Einsamkeit leiden. Geplant sind individuelle Touren, die ganz nach den Wünschen der Passagiere zusammengestellt werden.

Raus aus der Einsamkeit – rein in die freie Natur. In den schwierigen Zeiten, mit so vielen Einschränkungen auf allen Ebenen, bietet Friedemann Fuchs eine Alternative besonderer Art an: In dieser Woche startet er mit seinem Rikscha-Projekt in Durmersheim.

Adressaten sind vor allem ältere Personen, die nicht mehr so mobil sind und sich gerade in der Pandemie kaum noch vor die Tür wagen.

„Für mich ergab sich das Bedürfnis, ein wenig meiner freien Zeit den Menschen zu schenken, denen wir alle viel in unserem Leben zu verdanken haben“, sagt Fuchs.