„Die Russen wüteten in Haus und Hof“

Schreckensbilder aus Ukraine wecken bei 89-jähriger Durmersheimerin eigene Erinnerungen an den Krieg

Wenn die 89-jährige Maria Kögel die Schreckensbilder vom Krieg in der Ukraine sieht, werden bei ihr Erinnerungen wach an ihre eigene Kindheit, als sie in einem Viehwaggon von Ungarn nach Deutschland kam.