Seriendiebstahl in Durmersheim: Mehrere Autos der Marke BMW aufgebrochen und geplündert

Unbekannte hatten es in den vergangenen Tagen auf Autoteile von abgestellten BMW’s in Durmersheim abgesehen. Die Diebe brachen gleich mehrere Autos auf und stahlen meist das Instrumentensystem.

Mehrere Auto der Marke BMW sind zwischen dem letzten Montag und Dienstag in Durmersheim aufgebrochen worden. Die Diebe stahlen Teile aus dem Innenraum der Autos, informierte die Polizei in einer Mitteilung.

In der Ettlinger Straße schnitten die Unbekannten ein etwa faustgroßes Loch in die Fahrertür, um ins Innere zu gelangen. Dort stahlen sie das Lenkrad, Airbag, Navigationssystem sowie das komplette Instrumentensystem.

Ein weiterer aufgebrochener BMW wurde am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Lehmannstraße gemeldet. Außerdem machten sich die Unbekannten an einem BWM der Dreier-Reihe in der Merkurstraße zu schaffen und entwendeten das Instrumentensystem. Dasselbe passierte auch zwischen Samstag, 13 Uhr, und Dienstag 8.30 Uhr bei einem Auto, welches in der Friedrichstraße stand: Das komplette Instrumentensystem wurde gestohlen.

Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro. Wer Hinweise zu den Fällen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bietigheim in Verbindung zu setzen.