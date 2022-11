Durmersheimer erhebt mit dem Chor „Voices of KA“ seine Stimme

Der von Stefan Melzer initiierte Chor „Voices of KA“ sammelt für Künstler und Flutopfer. Die Release-Party ist an diesem Dienstag in Scruffys Irish-Pub in Karlsruhe.

„Alle von mir angefragten und zum Großteil persönlich bekannten Künstler waren vom schönen Projekt begeistert und haben spontan zugesagt“, so Stefan Melzer aus Durmersheim, Frontmann der Karlsruher Coverband Blockbuster.

Die Idee für einen Charity-Song, der jetzt mit der Single „Stand Together As One“ und einem vielköpfigen Chorprojekt namens „Voices Of KA“ realisiert wurde, sei Melzer während der Corona-Zeit gekommen und aus zwei Ansätzen heraus entstanden.

„Zum einen geraten durch die Pandemie gerade Berufsgruppen in existenzielle Notlage, die auf Menschenansammlungen in Form eines Publikums angewiesen sind“, schreibt er dazu auf der Homepage der Formation.

Dazu zählten Bühnenkünstler, aber auch Event-Veranstalter, Gastronomen oder Werbetreibende. Diese Nöte seien in der breiten Öffentlichkeit nicht präsent, würden jedoch massiv das kulturelle Leben in der Region bedrohen.

Karlsruher Musikszene präsentiert sich als Einheit

Der zweite Ansatz: „Die Musikszene rund um Karlsruhe ist zwar breit und vielschichtig, bietet mit vielen hervorragenden Künstlerinnen und Künstlern auch ein buntes Angebot, doch in weiten Teilen der Bevölkerung wird dies fast nicht wahrgenommen“, so Melzer.

Um diesem Missstand zu begegnen, die schlimmste finanzielle Not der Betroffenen zu lindern und gleichzeitig die Karlsruher Musikszene als Einheit zu präsentieren, habe er die „Voices of KA“ ins Leben gerufen.

Ein großes Vorbild für dieses Projekt sei Harry Belafontes „USA for Africa“ aus den 80er Jahren gewesen. Mit einem starken, emotionalen Song wolle man die Menschen aus der Region sensibilisieren und auf die Problematik aufmerksam machen.

Zwölf Sängerinnen und Sänger machen mit

Der von Melzer geschriebene Song „Stand Together As One“ wurde zunächst im Studio mit einer Stimme eingesungen und mit weiteren Stimmen im Anschluss produziert. So waren insgesamt zwölf Sängerinnen und Sänger, ein dreiköpfiger Backgroundchor sowie fünf Studiomusiker an dem Song beteiligt – unter anderem Thomas Lochner (Paule Popstar), Paul „Scruffy“ Burke von The Krusty Moors, Danny Konz, Frank Olbrich (Danny and The Boys) oder Seán Treacy von der gleichnamigen Karlsruher Band.

„Sandie Wollasch, die ich sehr gerne dabei gehabt hätte, musste wegen einer Terminkollision passen“, erzählt Melzer.

Reinerlös geht an Betroffene in Not

Alle mitwirkenden Künstler sowie das Filmteam, die Fotografen oder die Macher der Homepage beteiligten sich ehrenamtlich.

„Lediglich für die Produktion der im Karlsdorfer House Of Audio entstandenen CD musste ich in Vorleistung gehen“, so Melzer. Der Reinerlös aus dem Verkauf der CD soll auf direktem Weg den betroffenen Menschen in Not zukommen.

Dazu zählten auch die Opfer der Flutkatastrophe im Juli 2021 in der Eifel. „Zwar wurde dort schon viel Hilfe geleistet, doch von einem echten Wiederaufbau ist man noch meilenweit entfernt“, sagt Nadia Ayche. Die Sängerin aus Bruchsal setzt sich mit ihrer Hilfsorganisation „Einfach machen Patenschaften“ für unbürokratische Hilfe im Ahrtal ein. Mit dieser sowie der gemeinnützigen Organisationen „Sound forward“ arbeit „Voices Of KA“ aktuell zusammen.

Gemeinsam wolle man als Einheit, getreu dem ausgegebenen Motto „Stand Together As One“, zusammenstehen und die Welt ein kleines bisschen besser machen.

Die Schirmherrschaft über das Projekt hat Karlsruhes Kultur-Bürgermeister Albert Käuflein übernommen. An diesem Dienstag, 29. November gibt es ab 18 Uhr in Scruffys Irish-Pub in Karlsruhe eine Release-Party, wo man die CD erwerben kann. Zudem ist der Song auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören.