Mehrere Schülerinnen und Schüler der Durmersheimer Realschule setzten jetzt an einer Wand des Schulhauses gemeinsam mit Street-Art-Künstler Buja ein augenfälliges Graffiti-Projekt um. Eine Fortsetzung soll folgen.

Die leuchtenden Farben lassen keinen Zweifel: Die einstmals graue Wand am Seiteneingang der Durmersheimer Realschule ist zu einem augenfälligen Blickfang mutiert. Auf 40 Quadratmetern ist dort ein Kunstwerk entstanden, das Schülerinnen und Schüler aus den Klassen fünf bis neun innerhalb von vier Tagen geschaffen haben.

Wesentliche Unterstützung erhalten haben sie dabei von dem professionellen Street-Art-Künstler René Burjack. Unter seinem Künstlernamen Buja hat er sich in der Szene längst viel Renommee erworben. Unter anderem gestaltet er großformatiger Kunstwerke in vielen Städten, beispielsweise in Speyer, Mainz und Heidelberg.

Projekt ist ein Teil der Aktion „Lernen mit Rückenwind“

Das Kunstprojekt hatte die Realschule anlässlich der Aktion „Lernen mit Rückenwind“ initiiert, die das baden-württembergische Kultusministerium nach der Corona-Pandemie ins Leben gerufen hat, um Schüler nach den Lernrückständen zu fördern. Das Motto der Realschule lautete „Gestalte deine Schule mit Sprühdose“.

Dabei entstand ein Wettbewerb, bei dem kunstinteressierte Schüler ihre unterschiedlichen Ideen für die Gestaltung einer Seifenblase einbringen konnten. „Farbe und Motiv waren frei wählbar und das Innere der Seifenblase wurde somit zur Leinwand“, berichtet Konrektorin Stefanie Berlinger, die ebenso wie Rektor Frederik Rittler die Idee maßgeblich vorangetrieben hat.

Weshalb aber eine Seifenblase? „Sie vermittelt das Gefühl von Leichtigkeit, Transparenz und Schwerelosigkeit“, sagt Buja. Er selbst entwickelte das Grundgerüst des Kunstwerkes und gab die klaren geometrischen Formen vor, die im Zusammenspiel mit den weichen Formen der Seifenblasen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Auf diese Weise sollte ein schulisches Gemeinschaftserlebnis von dauerhaftem Bestand geschaffen werden. Eine Jury wählte aus den eingereichten Gestaltungsvorschlägen dann die Gewinner aus. Deren Ideen zieren nun die Schulhauswand, wobei einige Seifenblasen zudem mit den Namen der beteiligten Schüler versehen wurden.

Der Acryl-Lack kann die nächsten 100 Jahre überdauern. Buja, Street-Art-Künstler

„Zu Beginn gab es auch einen Workshop mit Buja, in dem es darum ging, wie mit der Sprühdose richtig umzugehen ist“, beschreibt Berlinger die Vorarbeit, die bei einem gemeinsamen Treffen vorab zu leisten war.

„Die Farbe besteht aus langlebigem Acryl-Lack. Der kann die nächsten hundert Jahre überdauern“, wie Buja im Gespräch mit dieser Redaktion betont. „Die Schüler durften aus der vorgegebenen Farbpalette selbst auswählen, was ihnen am besten gefällt“, sagt er. Nach dem Anfertigen entsprechender Schablonen wurden die individuell gestalteten Seifenblasen auf die Wand gesprüht.

Seifenblasen individuell gestaltet

„Die Platzierung blieb den Schülern selbst überlassen“, erklärt Buja und verweist auf die freie Handarbeit, die dabei, meist noch auf einem großen Gerüst stehend, zu leisten war. „Es ist ein richtiger Wow-Effekt entstanden“, berichtet Buja nicht nur über die Reaktionen der Schüler nach getaner Arbeit, sondern auch von vielen Eltern, die sich das neue Kunstwerk angesehen haben und, so, Buja, am liebsten selbst mitmachen wollten.

„Jeder, der daran beteiligt war, identifiziert sich mit der Schule“, betont Berlinger – und die enorme Begeisterung, die die Schüler bei ihrer Arbeit vermittelten, bestätigen ganz offensichtlich diese Einschätzung.

Es war ganz schön anstrengend. Almina Cobanoglu, Schülerin

„Es war ganz schön anstrengend, weil man sehr genau arbeiten und auf die Formen achten musste“, bekennt die elfjährige Almina Cobanoglu ein wenig erschöpft, aber glücklich nach dem vollendeten Werk. Dorisa Syla bestätigt ihrerseits, dass „die Anfertigung der Seifenblasen eine große Herausforderung war“. Freilich lässt auch sie keine Zweifel: „Das hat wirklich großen Spaß gemacht.“

Ich bin begeistert über das Ergebnis Klaus Eckert, Bürgermeister

Bürgermeister Klaus Eckert (SPD) zeigte sich bei einer Besichtigung vor Ort seinerseits beeindruckt: „Ich bin begeistert über das Ergebnis, das kann sich wirklich sehen lassen.“

Eckerts Worte könnten, nach dem großen Interesse der Schüler an dieser Wandgestaltung, zugleich das Signal sein, um Überlegungen der Schulleitung, noch ein weiteres Teil der Fassade am Schulhaus künstlerisch zu gestalten, voranzutreiben: „Die Gemeinde wird das genehmigen“, gibt sich Eckert zuversichtlich.