Vier Tage lang hatten die Schüler der Durmersheimer Realschule in der vergangenen Woche gemeinsam mit Street-Art-Künstler Buja ein 40 Quadratmeter großes Kunstwerk am Seiteneingang der Schule geschaffen.

Nur wenige Stunden nach der Fertigstellung hat sich die Freude über das gelungene Werk allerdings in totale Ernüchterung verwandelt: „Die Betroffenheit bei den Schülern ist riesengroß“, sagt Rektor Frederik Rittler.

Nach Kunstwerk an Durmersheimer Realschule: Freude weicht Ernüchterung

Der Grund: Am unteren rechten Rand des Wandbildes, in dessen Mittelpunkt viele individuell gestaltete Seifenblasen stehen, haben Graffiti-Sprayer in der Nacht von Freitag auf Samstag voriger Woche das Werk mit Schriftzügen verunstaltet. „Wir können die Zeit, in der das passiert ist, ziemlich gut eingrenzen“, sagt Rittler.

Nicht nur die Schüler, sondern auch Eltern und Lehrer seien erschüttert gewesen über die Tat. „Ehrlose Leute und Legastheniker müssen das gewesen sein“ – so sei es von Seiten der Schüler zu hören gewesen, sagt Rittler.

Auch Buswartehäuschen an der Schulstraße in Durmersheim verunstaltet

Street-Art-Künstler Buja habe sich seinerseits nicht erinnern können, dass ein von ihm mit Schülern gemeinsam geschaffenes Kunstwerk an einer Schule auf diese Art verunstaltet wurde. Bürgermeister Klaus Eckert (SPD) erhielt nach eigenem Bekunden ebenfalls viele Reaktionen von Bürgern, die offen von einer „Sauerei“ und „Asozialen“ sprechen, weil die Täter jeden Respekt für die Arbeit der Schüler vermissen ließen.

„Was geht in solchen Leuten vor, die so etwas tun“, fragt sich nicht nur der Bürgermeister selbst. Etwa zur gleichen Zeit wie an der Realschulwand hätten, so Rittler, die Täter wohl auch das nur wenige Meter entfernte Buswartehäuschen an der Schulstraße beschmiert. Laut Eckert seien diese unliebsamen Graffiti-Spuren schon am Sonntag rasch wieder entfernt worden.

Das muss konsequent geahndet werden. Klaus Eckert, Bürgermeister

Nach den Vorfällen habe die Gemeinde Strafanzeige erstattet. Doch nicht nur das. „Wir haben eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu den Tätern führen. Das muss konsequent geahndet werden“, sagt Eckert.

Hausmeister und Bauhof-Mitarbeiter hätten schon gleich nach Entdeckung der Tat versucht, die Schriftzeichen am Schulgebäude wieder zu entfernen. Das aber gestaltete sich schwierig, weiß Rittler. Drei Schülerinnen, die an der Kunstaktion mit großem Enthusiasmus dabei waren, hätten sich schnell bereit erklärt, bei den Ausbesserungsarbeiten, die noch vor den Pfingstferien geplant sind, mitzuhelfen.

Einsatz von Bewegungsmeldern an Realschule möglich

Street-Art-Künstler Buja will bei nächster Gelegenheit nochmals bei der Realschule vorbeischauen, um die notwendige Feinarbeit zur Wiederherstellung des Kunstwerkes zu leisten. „6.000 bis 8.000 Euro wird das schon kosten“, glaubt Rittler.

Um derartige Fälle von Vandalismus künftig einzudämmenden, denkt der Rektor, ebenso wie Bürgermeister Eckert, an den Einsatz von Bewegungsmeldern, die mit möglichst hellem Licht ausgestattet sein sollen. „Wir haben so etwas schon am Rathaus und bei unserer Feuerwehr“, sagt Eckert. Eine Videoüberwachung im Schulbereich sei hingegen kaum durchzusetzen.

Es hat sich ein Wir-Gefühl unter den Schülern entwickelt. Frederik Rittler, Rektor

Rittler sieht indessen trotz aller Betroffenheit auch etwas Positives: „Es hat sich sich ein richtiges Wir-Gefühl unter den Schülern entwickelt.“ Und der Rektor kündigt an, sich durch diesen Vandalismus keineswegs entmutigen zu lassen. Die Pläne für die künstlerische Gestaltung einer weiteren Wand am Schulgebäude würden auf jeden Fall weitergeführt.

Dass die Urheber dieser nicht nur in Durmersheim weit verbreiteten Graffiti-Schmierereien nicht immer ungeschoren davon kommen, hat sich im vergangenen Jahr gezeigt. Damals war das Durmersheimer Schwimmbad über Nacht großflächig mit Farbe verunstaltet worden. „Anhand der Fingerabdrücke konnte der Täter gefasst werden und er muss sich in einem Verfahren vor Gericht verantworten“, sagt Eckert.

Vandalismus auch beim Waldkindergarten in Durmersheim

Derweil sah sich die Gemeinde Anfang der Woche noch mit einem anderen Fall von Vandalismus konfrontiert: Am Waldkindergarten Villa WildWuchs wurden unter anderem Staffeleien zertreten, Hocker umgeworfen, Sträucher herausgerissen und junge Bäume abgeknickt.

Auch zahlreiche Glasscherben mussten beseitigt werden. „Ich habe hierfür null Verständnis und frage mich, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht, die so etwas tun“, sagt Eckert, der auch hier Strafantrag gegen Unbekannt bei der Polizei gestellt hat.

Die Tat sei umso respektloser, weil viele Eltern zuletzt mit hohem Engagement in einem Arbeitseinsatz den Waldkindergarten durch Reparaturen und Erneuerungen wieder für die Kindergartensaison hergerichtet hätten. Ebenso wie in der Realschule sieht Eckert hier aus datenschutzrechtlichen Gründen indessen keine Chance für eine Videoüberwachung.