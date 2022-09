Unbekannte brechen mehrere Gartenhütten in Durmersheim auf

Zu mehreren Einbrüchen in einer Kleingartenanlage in Durmersheim ist es zwischen Montag und Dienstag gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 13.30 Uhr Zutritt zu mehreren Gartenhäusern einer Kleingartenanlage in der Pilgerstraße verschafft. Wie die Polizei mitteilte, ist der entstandene Schaden derzeit noch unklar.

Die Täter verschafften sich in einem Fall offenbar durch das Aufhebeln eines Fensters und einer Tür Zutritt ins Innere und entwendeten aus einem Geräteschuppen mehrere Werkzeugmaschinen im Wert von etwa 350 Euro.

An einem angrenzenden Gartenhaus, das über einen Zaun erreichbar war, schlugen die Täter Fenster ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde hier nichts entwendet. In drei Kleingärten, die sich räumlich getrennt in einem umzäunten Kleingartenbereich befanden, wurden ebenfalls Türen aufgehebelt.

Es entstand kein Diebstahlschaden, der angerichtete Sachschaden kann jedoch noch nicht abschließend beziffert werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (0 72 45) 91 27 10 entgegen.