Kugel durchschlägt Fenster

Unbekannter schießt auf Haus in Durmersheim-Würmersheim

In Würmersheim fuhr am Sonntagabend einem Anwohner in der Siemensstraße der Schock in die Glieder. Ein Projektil durchschlug ein Fenster seines Hauses. Die Polizei hat eine Vermutung, woher die Kugel stammen könnte.