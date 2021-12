B36 bei Durmersheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Auto hatte den VW Golf der 19-jährigen in einer langgezogenen Rechtskurve in Richtung Rastatt überholt und die Fahrlinie der Überholten beim Wiedereinscheren geschnitten, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Um eine Kollision zu vermeiden wich die Fahrerin des VW Golf nach rechts aus, wobei sie auf einen dort befindlichen Verkehrssicherungsanhänger, welcher Landschaftspflegearbeiten im Böschungsbereich absicherte, prallte.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf circa 1. 500 Euro geschätzt.

Die ermittelnden Polizeibeamten bitten Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer des Polizeireviers Rastatt unter 07222/761-120.