In der Nacht auf Mittwoch hat ein 23-Jähriger in Durmersheim mit zwei Messern auf einen 27 Jahre alten Mann eingestochen und wollte ihn töten. Handy und seine Jacke retteten dem Opfer wohl das Leben.

Mann greift mit Messern an

Wie Polizeipräsidium Offenburg und Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Donnerstag mitteilten, hatte es Mittwoch gegen 0.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Durmersheim einen Streit gegeben. Ein 23 Jahre alter Mann soll einen 27-Jährigen mit zwei Messern angegriffen haben, nach offiziellen Angaben mit der Absicht, diesen zu töten.

Demnach verhinderten die Arbeitsjacke des Opfers und das Mobiltelefon darin, dass die Messerstiche in den Körper eindrangen. Mehrere Personen hielten den 23-Jährigen nach offiziellen Angaben zunächst von weiteren Attacken ab, das Opfer flüchtete. Jedoch folgte der Angreifer dem 27 Jahre alten Mann schließlich mit einem dritten Messer. Das Opfer fand Schutz in einem durch Metallgitter gesicherten Raum.

Von Zeugen alarmierte Polizisten nahmen den 23-Jährigen kurz darauf fest.

Das Amtsgericht Baden-Baden erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 23-Jährige wurde am späten Mittwochnachmittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.