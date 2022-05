Wahl am 19. Juni

Diese vier Kandidaten wollen in Durmersheim Bürgermeister werden

Vier Kandidaten gibt es für das Bürgermeisteramt in Durmersheim. Neben Christopher Rubertino, Klaus Eckert und Armin Kölbli meldete kurz vor Ende der Bewerbungsfrist auch der gebürtige Rastatter Mario Radovic seine Kandidatur an. Gewählt wird am 19. Juni.