Ob das angestrebte Bürgerbegehren über die Stadtbahnverlängerung der S2 nach Durmersheim diesmal zulässig ist, entscheidet am 8. Mai der Gemeinderat. Umstritten bleibt das Thema allemal.

Im zweiten Anlauf wird es wohl klappen: Der Gemeinderat Durmersheim beschäftigt sich in der öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 8. Mai, ab 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses mit dem neuerlichen Bürgerbegehren zum S2-Lückenschluss zwischen Rheinstetten-Mörsch und Durmersheim-Bahnhof. Dafür hatte die Initiative Pro S2 889 Unterstützerunterschriften gesammelt und im März an Hauptamtsleiter Simon Karcher übergeben.

In der Sitzung am Mittwoch muss der Gemeinderat nun entscheiden, ob alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, um das Bürgerbegehren zuzulassen. Ob die Ratsfraktionen politisch damit einverstanden sind, darf dabei laut Gemeindeordnung keine Rolle spielen. Dennoch wollen das vor allem Freie Wähler sowie Bürgerliste und Grüne offenbar nicht einfach hinnehmen.

Gegen eine Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bestehen keine Bedenken. Kommunalaufsicht

im Landratsamt Rastatt

Gegen eine Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bestehen keine Bedenken: So gibt die Gemeindeverwaltung in der Sitzungsvorlage die rechtliche Einschätzung der Aufsichtsbehörde wieder. Im ersten Anlauf war das laut Kommunalaufsicht im Landratsamt anders. Deshalb hatte der Gemeinderat das Bürgerbegehren im Dezember 2023 für unzulässig erklärt.

Es gehe um eine Grundsatzentscheidung, so die Kreisbehörde, wie im Ratsinformationssystem auf der Homepage der Gemeinde nachzulesen ist. Denn die Frage für den Bürgerentscheid lautet diesmal: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Durmersheim das Ziel verfolgt, die Stadtbahnlinie S2 von Rheinstetten bis zum Bahnhof Durmersheim zu verlängern?“

Landratsamt Rastatt: Es ist nur eine Grundsatzentscheidung

Eine solche Grundsatzentscheidung sei „zulässiger Gegenstand eines Bürgerbegehrens“, so das Landratsamt. Weil mit dem Bürgerentscheid noch keine Entscheidung über die tatsächliche Verwirklichung des Projekts getroffen werde, sei es auch unproblematisch, dass die Initiative Pro S2 keinen Kostendeckungsvorschlag unterbreitet. Schließlich müsste vor einer endgültigen Entscheidung mit der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), dem Landkreis Rastatt und dem Land Baden-Württemberg verhandelt werden.

Die Rechtslage scheint demnach so eindeutig, dass der Gemeinderat das Bürgerbegehren wohl zulassen muss. Dass viele Gemeinderäte damit politisch nicht einverstanden sind, haben sie bereits kundgetan.

Die Kosten einer Stadtbahnverlängerung wären unverantwortlich hoch. FWG und BuG

in ihrem Antrag

FWG und BuG forden nun in einem gemeinsamen Antrag, dass der Gemeinderat sich eindeutig gegen eine S2-Verlängerung von Rheinstetten nach Durmersheim ausspricht. Über diesen Antrag soll ebenfalls in der Sitzung am Mittwoch abgestimmt werden.

Zur Begründung heißt es, die Kosten wären „unverantwortlich hoch“. Im Raum stehen etwa 54 Millionen Euro für die Realisierung, die zu derzeit etwa 84 Prozent gefördert werden würde. Das wären für Durmersheim 8,6 Millionen Euro, heißt es in dem Antrag. Dazu komme ein jährlicher Betriebskostenzuschuss von geschätzten 500.000 Euro. Die Gemeindeverwaltung geht eher von höheren Kosten aus.

Verwaltung würde klare Haltung des Gemeinderats Durmersheim zum Thema begrüßen

Zudem halten FWG und BuG laut ihrem Antrag den Nutzen einer Stadtbahnverlängerung für „zu gering“. Lediglich die Bewohner des Nordwestens der Gemeinde würden profitieren, alle anderen wären mit der S7/S8 schneller in Karlsruhe, behaupten sie in ihrem Antrag. Für Fahrten zwischen Durmersheim und Rheinstetten stehe jetzt schon die kaum genutzte Buslinie 222 zur Verfügung, die im Berufsverkehr bis zum Entenfang fahre.

Die beiden Fraktionen befürchten zudem irreversible Einschränkungen für Durmersheim durch den innerörtlichen Flächenverbrauch für die Trasse, Lärmbelästigungen und dass Parkplätze in der Speyerer Straße wegfallen.

Am Aldi-Kreisel und bei der Bickesheimer Kirche könne es Verkehrsprobleme zwischen Pkw und Stadtbahn geben. Am Friedhof wäre der Kurvenradius für die S-Bahn zu eng.

Des Weiteren führen FWG und BuG den langen Realisierungszeitraum von mindestens zehn Jahren gegen die Stadtbahnverlängerung an. Sie plädieren für kurzfristiger umsetzbare Konzepte wie die Einführung von Kleinbussen auf Bestellung, die rund um die Uhr geholt werden können und auch die Haltestelle Mörsch einbinden (My Shuttle), oder ein besseres Carsharing-Angebot.

Die Verwaltung würde eine Positionierung des Gemeinderats gegen die S2-Verlängerung begrüßen, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter. Das würde „der Bevölkerung Klarheit und Transparenz über die Haltung des Gemeinderats“ zum eingereichten Bürgerbegehren ermöglichen.