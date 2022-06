Die Spannung steigt. Vier Kandidaten bewerben sich um das Bürgermeisteramt in Durmersheim. Am Sonntagabend steht fest, wer gewinnt oder ob es einen zweiten Wahlgang gibt.

Wer wird in den nächsten acht Jahren die Entwicklung der Gemeinde Durmersheim maßgeblich mitbestimmen? Knapp 10.000 Wahlberechtigte haben am Sonntag, 19. Juni, die Chance, darüber zu entscheiden. Zur Wahl steht zum einen der 38-jährige Christopher Rubertino, der im Durmersheimer Rathaus in der Stabsstelle Bürgermeister/Hauptamtsleitung beschäftigt ist.

Zweiter Kandidat ist der 63-jährige Armin Kölbli, unter anderem gelernter Bankkaufmann, Aufnahmeleiter und Künstler. Den dritten Platz auf den Stimmzetteln nimmt der 44 Jahre alte Klaus Eckert ein, Regierungsdirektor im baden-württembergischen Umweltministerium.

Vierter Aspirant auf den Bürgermeisterposten ist Mario Radovic, 42 Jahre alt und Projektkoordinator in der IT-Branche. Damit Klarheit über den neuen Bürgermeister herrscht, muss einer der vier Kandidaten am Sonntag über 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erreichen.

Sollte dies nicht gelingen, gibt es zwei Wochen später am Sonntag, 3. Juli, einen zweiten Wahlgang, bei dem eine einfache Mehrheit genügt, um den Sieger zu ermitteln. Der bisherige Rathauschef Andreas Augustin (parteilos) hatte nach zwei Amtsperioden auf eine nochmalige Kandidatur verzichtet.

Zwischenergebnsise sind auf einer Leinwand vor dem Rathaus zu verfolgen

Laut Petra Dürrschnabel, die für die Organisation der Bürgermeisterwahl im Rathaus zuständig ist, wurden bis Mitte der Woche 2.041 Wahlscheine für die Briefwahl beantragt. „Das sind weniger als bei der letzten Bundestags- und Landtagswahl“, sagt sie. 2014, als sich der noch amtierende Rathauschef Augustin gegen Helmut Schorpp durchgesetzt hatte, lag die Wahlbeteiligung bei rund 50 Prozent.

„Da der Amtsinhaber nicht mehr antritt, hoffen wir nun doch auf eine höhere Beteiligung“, sagt Dürrschnabel. Insgesamt gibt es neun Wahlbezirke und drei Briefwahlbezirke. Die Wahllokale befinden sich im Rathaus, im Hort bei der Friedrichschule, in der Realschule und der Grundschule Würmersheim. Sie sind zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.

„Die Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken werden immer aktualisiert und direkt auf unserer Homepage eingepflegt. Vor dem Rathaus steht eine Leinwand, auf der die Zwischenergebnisse ebenfalls zu verfolgen sind“, schildert Dürrschnabel den geplanten Ablauf.

Nach ihrer Einschätzung soll das Ergebnis gegen 18.45 Uhr Uhr am Sonntag feststehen und direkt vor dem Rathaus verkündet werden. Insgesamt sind mehr als 100 Wahlhelfer im Einsatz, um einen möglichst reibungslosen Ablauf des Wahlsonntags zu ermöglichen.

Musikverein hält sich bereit

Man sei für den Fall gerüstet, dass bereits im ersten Wahlgang eine Entscheidung fällt: „Der Musikverein hält sich bereit.“ Außerdem soll nach alter Tradition ein Bürgermeister-Maien vor dem Rathaus aufgestellt werden – wenn Rubertino gewinnt, vor dessen privatem Anwesen in Durmersheim, so Dürrschnabel.

Wir hoffen, dass der Baum noch so lange seine Blätter behält. Petra Dürrschnabel, Organisatorin der Wahl

Freilich ist es auch möglich dass die Birke erst zwei Wochen später errichtet wird. „Wir hoffen, dass der Baum so lange noch seine Blätter behält“, setzt die Wahl-Organisatorin auf die Widerstandskraft des Baumes, der symbolisieren soll, dass die Gemeinde über ein neues Ortsoberhaupt verfügt.

„Es ist wichtig, das Wahlrecht zu nutzen und so die Zukunft Durmersheims mitzugestalten“, unterstreicht der noch amtierende Bürgermeister Augustin, der am Sonntag als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses mitverfolgt, wer sein Nachfolger wird, oder zumindest wer die besten Chancen hat, in seine Fußstapfen zu treten.