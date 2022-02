Dieter Janikovits engagierte sich vielseitig

Wegbereiter für die moderne Jugendkirche: Durmersheimer Gemeindereferent geht in Ruhestand

Nach über 44 Jahren in Diensten der katholischen Kirche geht Gemeindereferent Dieter Janikovits in Ruhestand. Trotz aller positiver Erlebnisse in seinem beruflichen Leben – das erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg sorgte bei ihm für so manche Enttäuschung.