In dieser einen Nacht ist der Reichtum zum Greifen nah. Patrick Stürmlinger sitzt vor seinem Computer und schiebt mit dem Mauszeiger ein ganzes Vermögen hin und her. Er handelt mit Kryptowährungen. Durch riskante Wetten schraubt der Durmersheimer sein Portfolio in die Höhe, bis er am Ende 140 Bitcoins angehäuft hat. Wert nach heutigem Kurs: rund 4,2 Millionen Euro. Jetzt aussteigen, dann hat er ausgesorgt. Doch Stürmlinger verpasst die Tür.

Der Bitcoin hat in den vergangenen Jahren viele Schlagzeilen geschrieben. Der erste Wechselkurs der digitalen Währung lag bei 0,08 Cent. 2017 knackte er die Marke von 10.000 und später sogar 20.000 Dollar. Mittlerweile ist ein Bitcoin sogar mehr als 30.000 Dollar wert.

Der neue Rekord ging in der Corona-Pandemie ein wenig unter. Die extremen Kursschwankungen ziehen Spekulanten an. Doch für die meisten Menschen sind Kryptowährungen ein Buch mit sieben Siegeln. Stürmlinger kann darin lesen. Er hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Experten auf dem Gebiet entwickelt.