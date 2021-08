Zehn Jahre Federbach Festspiele Durmersheim mit Geburtstagssoiree Pot-pourrrri als letzter Vorstellung

Durmersheim. Der zehnte Geburtstag der Federbach-Festspiele Durmersheim in diesem Sommer stand unter keinem guten Stern: Ein Sturm fegte das Zirkuszelt weg, Diebe bedienten sich an der Technik, weshalb Vorstellungen abgesagt werden mussten, und zu guter Letzt erkrankten Künstler. Gerade deshalb war es Intendant und Regisseur Dieter Baldo und seinen Schauspieler wichtig, die eigens erarbeitete Geburtstagsrevue noch einmal auf die Bühne bringen. Eine richtig gute Idee, da waren sich die Zuschauer nach der Vorstellung einig. „Da haben wir in den vergangenen zehn Jahren ja einiges verpasst“, meinte beim Hinausgehen ein Paar.

Wie sich zehn Jahre in ein zweistündiges Programm packen lassen, diese Frage beantwortete Dieter Baldo sehr abwechslungsreich. Mal waren es Tonmitschnitte, die eingespielt wurden wie zum Beispiel von „Hildegard von Bingen“, dem allerersten Stück. Damals hießen die Federbach-Festspiele noch Klosterfestspiele Bickesheim und fanden im Klosterhof statt. In jedem Sommer gab es eine neue Produktion, mal über den seligen Bernhard von Baden oder über einen Durmersheimer, der mittels Feen und Elfen und ihren Zaubertränken zu einem Ritter avisierte und seine „widerspenstige Ehefrau“ zähmte. Richtig, mit diesem Singspiel aus der Feder des Regisseurs feierte das Ensemble den 400. Geburtstag von William Shakespeare.

Märchen für kleine und große Kinder standen ebenfalls auf dem Spielplan oder Lesungen. Beim Geburtstagsfest fanden sie alle Berücksichtigung, in kleinen Dosen, die ein kurzweiliges Kaleidoskop erlaubten. Durch das Programm führten in wohlgesetzten Worten Anna Zimmermann als Marthe und Paul Hengsbach als Mephisto.

Da waren die Schauspieldebütantin als Gretchen in der Kästchenszene aus Lutz Hübners „Gretchen 89ff.“ zu sehen, die die Regisseurin mit ihren Attitüden aus der Schauspielschule fast um den Verstand bringt, Tamara Oßwald und Barbara Pick rissen zu manchem Lacher hin. Oder es war eine stille Szene aus Antoine Saint-Exupérys „Der kleine Prinz.

Die zwei Nachwuchstalente Eva und Lea spielten so berührend, dass es ganz still wurde. Eines der Urgesteine des Ensemble, Michael Caspar-Müller, fehlte krankheitsbedingt: Eine vom Band eingespielte Szene aus seinem Solo-Stück „Der Kontrabass“ bewies beeindruckend, warum er eine tragende Säule des Ensembles ist.

Mit Rezitationen von Christian Morgenstern und Wolfgang Borchert klang der Abend aus. Ein Genuss, wie Eva und Lea die Kinder-Nonsens-Gedichte „Der Rabe Ralf“ oder „Das große Lalalu“ stimmlich inszenierten. Eindringlich war die Elbe-Szene aus Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“ mit Anna Zimmermann als Elbe und Barbara Pick als Kriegsheimkehrer. Berührend mit ihrer unfreiwilligen Komik blieb die Erzählung „Schischyphusch oder der Kellner meines Onkels“, mit der Anna Zimmermann und Dieter Baldo.

So stand am Ende eine gelungene Finissage nach einer Saison, bei der Durchhaltevermögen und der unbedingte Wille, Theater zu machen, an erster Stelle standen.