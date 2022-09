Einbrecher klauen Tresor aus Rastatter Vereinsheim

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Rastatter Vereinsheim eingebrochen. Neben Bargeld nahmen sie auch einen Tresor mit.

Bislang unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fenster eines Vereinsheim in der Rastatter Straße Im Teilergrund eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter anschließend in den Innenraum des Gebäudes ein und durchwühlten dort mehrere Zimmer. An verschiedenen Stellen fanden sie dabei Bargeld, das sie klauten.

Außerdem nahmen die Einbrecher einen kleinen, unbefestigten Tresor mit. Im Gegensatz zu dem Bargeld tauchte er jedoch schon bald wieder auf. Ein Spaziergänger fand den Safe am Samstagmorgen in der Nähe des Vereinsheims.

Sowohl der Diebstahl- als auch der an dem Vereinsheim angerichtete Sachschaden belaufen sich jeweils auf mehrere Hundert Euro.