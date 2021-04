Die Polizei ermittelt

Einbrecher scheitern an Rastatter Bäckerei in der Murgtalstraße

Bislang unbekannte Einbrecher haben am Donnerstagmorgen versucht in eine Bäckerei in der Murgtalstraße in Rastatt einzubrechen. Die Polizei umstellte das Gebäude, konnte die Täter aber nicht mehr antreffen.