Einbrecher stehlen in Rastatt Tresor mit mehreren Schmuckstücken

Ein Einbrecher hat am letzten Montag in einer Wohnung in Rastatt sein Unwesen getrieben. Die Polizei bittet dringend um Hinweise zu dem Fall.

Ein Unbekannter ist am Montag zwischen 16.40 Uhr und 18.15 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Rheinauer Ring in Rastatt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Täter ein an der Gebäuderückseite gelegenes Fenster im Erdgeschoss auf, um in das Gebäude zu gelangen.

Als er schließlich die betroffene Wohnung durchstöberte, wurde er fündig. Er stahl einen nicht verankerten Tresor mit mehreren Schmuckstücken.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rastatt in Verbindung setzen.