Einbruch in Rastatt: Dieb kletterte durch offenes Fenster

In den vergangenen zwei Tagen soll ein Rastatter Bewohner ungebeten Besuch in seinem Dachboden bekommen haben.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, wurde von Dienstag auf Mittwoch in der Kehler-Straße in Rastatt in die Dachgeschosswohnung eines Hauses eingebrochen. Der Unbekannte soll zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch um 17 Uhr durch ein offenes Fenster in das verschlossene Obergeschoss gestiegen sein.

Es seien mehrere Paar Schuhe, Hosen, Modeschmuck und Bargeld entwendet worden sein. Die Polizei Rastatt ermittelt nun die Hintergründe zu dem Diebstahl.