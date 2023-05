Einbrüche auf Rastatter Kaiserstraße: Polizei gibt Entwarnung

Nach den beiden Einbrüchen in eine Bäckerei und Metzgerei in der Kaiserstraße in der Nacht zu Mittwoch tritt die Polizei dem Eindruck entgegen, dass man es mit einer Einbruchsserie zu tun habe.

Mitarbeiter beider Geschäfte in der Rastatter Kaiserstraße hatten geklagt, dass man nicht zum ersten Mal von Einbrechern heimgesucht worden sei. Die Kriminalstatistik rechtfertige es nicht, von einem Schwerpunkt zu sprechen, sagt der stellvertretende Revierleiter Jochen Anschütz. Im gesamten Stadtgebiet kam es im vergangenen Jahr zu acht Einbrüchen in Geschäfte.

In diesem Jahr aktenkundig geworden war in der Kaiserstraße ein Einbruch in ein Wettbüro und der Diebstahl einer Spendenbox in der Bäckerei Anatolia. In beiden Fällen seien die Täter nicht gefasst worden, obwohl im Fall der Bäckerei der Dieb per Video gefilmt worden war. Anschütz betont, dass die Innenstadt ein Schwerpunkt des Streifendienstes sei. Zur Vorbeugung ermuntert er die Geschäftsleute zu einem Laden-Sicherheitscheck bei der Polizei.

Unter den Delikten in der Geschäftswelt dominierten ganz klar die Ladendiebstähle. Das liege in der Kaiserstraße auch auf der Hand, weil es sich um eine klassische Einkaufsmeile handelt, sagt der Rastatter Revier-Vize. Im vergangenen Jahr wurden im gesamten Stadtgebiet 275 Ladendiebstähle registriert – eine deutliche Steigerung gegenüber den 143 Taten im Jahr zuvor.