In der Nacht zum Mittwoch ist in der Rastatter Kaiserstraße mehrmals eingebrochen worden. Sowohl die Bäckerei als auch die Metzgerei dort haben nicht zum ersten Mal über diesen ungebetenen Besuch zu klagen.

Über seine Geschäfte kann Ismail Melih Tuzlaci nicht klagen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt der Geschäftsführer der türkischen Bäckerei Anatolia mit zwei Niederlassungen in Rastatt und einer in Gaggenau. Verärgert ist er trotzdem – nach einem Einbruch in die Niederlassung an der Ecke Kaiserstraße/Lyzeumstraße. Der Geschäftsmann war nicht das einzige Opfer von Einbrechern in der Nacht zu Mittwoch.

Für Tuzlaci war die Nacht am Mittwoch um 5.30 Uhr zu Ende. Da riss ihn einer seiner Mitarbeiter mit einem Anruf aus dem Schlaf. Der Kollege wollte gerade die im Stammhaus im Rastatter Industriegebiet hergestellten Backwaren in der Filiale in der Innenstadt abliefern. Dabei entdeckte der Fahrer, dass eingebrochen worden war. Der Firmenchef fuhr sofort ins Zentrum und begutachtete das Malheur. Die Kasse mit rund 120 Euro Wechselgeld war herausgerissen worden, die Eingangstür beschädigt.

Als die Polizei kam, erfuhr der Bäckerei-Chef, dass nicht nur sein Geschäft heimgesucht worden war. Auch in der angrenzenden Metzgerei Zuber hatten Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Allerdings blieb es dort nach Angaben der Polizei bei Sachschaden an der Eingangstür, die die Täter aufgedrückt hatten. „Nicht mal ein Wienerle haben sie mitgenommen. Und selbst die Kaffeekasse ist stehen geblieben“, wundert sich Filialleiterin Styliani Neochorli. Dafür hätte der Einbrecher die Toilette benutzt.

Videoüberwachung hat die Täter in Rastatt gefilmt

Innerhalb eines halben Jahres war das der zweite Einbruch in der Metzgerei, berichtet die Filialleiterin. Auch damals seien mehrere Geschäfte in der Kaiserstraße betroffen gewesen.

„Es häuft sich“, hat auch Ismail Melih Tuzlaci ein ungutes Gefühl. Erst vor drei Monaten sei in der Niederlassung in der Kaiserstraße eine Spendenbox für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien geklaut worden, berichtet er. Er schätzt, dass 400 bis 600 Euro dem Dieb in die Hände fielen. Vor etwa einem Monat hätten Einbrecher versucht, im Produktionsbetrieb im Berliner Ring einzudringen. Auch die benachbarte Werkstatt seines Schwagers sowie ein Firmenwagen waren Ziel von Übeltätern.

Dass die Einbrecher in den aktuellen Fällen geschnappt werden, glaubt Tuzlaci nicht. Obwohl die Täter dank Videoüberwachung gefilmt werden konnten und mit 2.32 Uhr die Tatzeit exakt feststeht. „Man erkennt aber nichts“, muss der Geschäftsführer bedauernd feststellen. Der Haupttäter habe eine Kapuze getragen und sei maskiert gewesen, ein Komplize wartete vor der Eingangstür. Nicht mal nach dem Diebstahl mit der Spendenbox vor einigen Monaten habe der Täter ergriffen werden können, obwohl er auf dem Video klar zu erkennen gewesen sei.

Bei der Kamera will es der Bäckerei-Unternehmer nun nicht belassen. Am Mittwoch installierte er eine Alarmanlage. Wenn die anschlägt, wird Tuzlazi per Telefon alarmiert. Am liebsten wäre es ihm natürlich, wenn seine Nachtruhe auf diese Art nie wieder unterbrochen wird.