Die Neuausrichtung des Klinikums Mittelbaden ist eine der Zukunftsfragen, die die Menschen in der Region in den nächsten Jahren beschäftigen wird.

Bei der Zukunft des Klinikums Mittelbaden geht es darum, die bestmögliche medizinische Versorgung für die Einwohner des Landkreises Rastatt und der Stadt Baden-Baden in den kommenden drei bis vier Jahrzehnten zu gewährleisten.

Dabei steht im Fokus, ob dies an den bestehenden Krankenhäusern Baden-Baden, Rastatt und Bühl, an zwei Standorten oder an einem neuen zentralen Groß-Klinikum am besten umsetzbar sein wird.