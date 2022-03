Welche Konsequenzen gibt es?

Einrichtungsbezogene Impfpflicht ab Mittwoch: Rastatter Gesundheitsamt hat Ermessensspielraum

Am Mittwoch tritt die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen in Kraft. Die Umsetzung kontrolliert in Mittelbaden das Gesundheitsamt Rastatt. Dort gibt es einen Ermessensspielraum.