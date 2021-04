Im mittelbadischen Einzelhandel machen sich Sorgen über die Auswirkungen der Bundesnotbremse breit. Und Wut über die wirklichkeitsfremden Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden.

Entsetzen im mittelbadischen Einzelhandel: So, wie die sogenannte Bundesnotbremse im aktuellen Kabinettsentwurf formuliert ist, kommt Click&Collect bei einer Inzidenz von mehr als 100 nicht mehr vor.

Und die ist im Landkreis Rastatt und der Stadt Baden-Baden inzwischen schon länger dauerhaft überschritten. Noch ist zwar nichts beschlossen – doch Hoffnungen auf große Änderungen durch den Bundestag macht sich der Einzelhandel nicht.

„Das, was von Anfang an gewollt wurde, kam bisher auch immer. Manchmal halt mit Verzögerung“, ist Sebastian Böckeler vom Verein „Bühl in Aktion“ (Bina) wenig optimistisch.