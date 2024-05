Einzige Tankstelle für Wasserstoffautos in Mittelbaden schließt

Mobilität der Zukunft? Seit Mai 2020 gibt es nur eine einzige Wasserstofftankstelle in der Region. Sie steht in Rastatt – und die schließt nun bald. Was der Betreiber dazu sagt und wie das die wenigen Fahrer von Wasserstoffautos trifft.

„Starten wir gemeinsam in ein neues Zeitalter der Mobilität!“, heißt es bei H2 Mobility. Das Unternehmen koordiniert, plant, baut und betreibt Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland. Wer in der Region Wasserstoff tanken will oder darüber nachdenkt, wird jedoch ausgebremst. Bald gibt es zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Freiburg nicht eine Tankstelle mit diesem Energieträger mehr. Die bisher einzige in diesem Raum, in Rastatt, wird zum 1. August dichtgemacht.

Ein neues Zeitalter der Mobilität? Noch fristen Autos mit dem alternativen Antrieb ein Nischendasein. Es gibt laut H2 Mobility aktuell in ganz Deutschland genau 87 Tankplätze, an denen Pkw Wasserstoff tanken können sowie 35, die für Lkw und Busse geeignet sind.

Im Landkreis Rastatt nur vier Wasserstoff_Fg

Anfang dieses Jahres seien deutschlandweit 2.226 Wasserstoff-Pkw, 139 Busse und 175 Nutzfahrzeuge zugelassen gewesen. Im Landkreis Rastatt sind es derzeit gerade mal vier Fahrzeuge, wie das Landratsamt mitteilt. Im Pkw-Segment sind derzeit nur zwei Serien-Modelle mit Brennstoffzelle in Deutschland als Neuwagen erhältlich.

Einer, der sich vor zweieinhalb Jahren einen Wagen mit Brennstoffzelle gekauft hat, ist Mirko Heck. Ein alternativer Antrieb sollte her, doch zu Hause in Gaggenau, wo er zur Miete wohnt, habe er keine Möglichkeit, eine Wallbox für das Laden eines klassischen E-Autos zu installieren. So entstand die Idee, auf einen Wasserstoffantrieb umzusteigen.

Dieser speist einen E-Motor und läuft emissionsfrei. Aus dem Auspuff kommen nur Wasser und Wasserdampf. Heck formuliert es so: „Die Luft, die hinten rauskommt, ist sauberer, als die, die vorne angesaugt wurde.“ Die Produktion des Treibstoffs ist hingegen sehr energieintensiv. Als klimaneutral gilt daher nur jener Wasserstoff, der mit regenerativem Strom hergestellt wird.

Der 49-Jährige ist jedenfalls überzeugt, auch wenn die Sache nicht günstig ist. Ein Neuwagen ist ab etwa 60.000 Euro zu haben. Ein Kilogramm Wasserstoff an der Rastatter Tanke kostet 15,75 Euro, Heck kann maximal 6,5 Kilo in sein Auto packen (in rund fünf bis acht Minuten), eine komplette Füllung kostet demnach rund 100 Euro. Damit komme er dann je nach Fahrweise 450 bis 550 Kilometer weit.

Dass der Leiter des Baden-Badener Cineplex-Kinos von Gaggenau aus auf dem Weg zur Arbeit eine Schleife über Rastatt fahren muss zum Tanken, habe er dafür ebenfalls in Kauf genommen. Und auf den angekündigten Ausbau des Tankstellennetzes gesetzt.

„Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Verkehrswende“, hatte ein Vertreter von H2 Mobility vor vier Jahren gesagt, als die Tanksäule auf dem Areal von Total an der Karlsruher Straße eröffnet wurde.

Tatsächlich, so Heck, sei er auch ganz gut zurechtgekommen. Eine App hilft bei der Planung von Langstreckenfahrten; die vorhandenen Wasserstofftankstellen liegen nahe an Autobahnen und viel befahrenen Punkten.

Auch die in Rastatt. Dass diese, einst immerhin mit öffentlichem Geld gefördert, nun einfach geschlossen wird, ist für ihn mehr als nur ärgerlich, so der 49-Jährige. „Im Moment stehe ich da vor einem Scherbenhaufen.“

Künftig vom Wohnort aus nach Karlsruhe zum Tanken fahren? Dafür würden hin und zurück schon rund 60 Kilometer draufgehen. Konsequenz: „Ich werde wohl gezwungen sein, das Auto zu verkaufen.“ Doch wie sieht der Gebrauchtwagenmarkt aus? Mau. „Der Verlust ist enorm“, sagt der 49-Jährige.

Ein weiteres Wasserstoff-Auto, das in der Region zugelassen ist, gehört zur Flotte des Gaggenauer Taxi-Unternehmens Holl. Für dieses kommt auf alle Fälle das Aus: Die Schließung der Tankstelle in Rastatt „zwingt uns bedauerlicherweise dazu“, den Dienst mit dem H2-Taxi einzustellen, schreibt Dirk Holl. In Baden-Baden eingesetzt, habe das Auto bislang laut Mitteilung mehr als 135.000 Kilometer zurückgelegt und dazu beigetragen, 13 Tonnen CO 2 -Emissionen einzusparen.

Und warum genau schließt die Rastatter Tanksäule? H2 Mobility nennt auf Nachfrage dieser Redaktion „technische Bedingungen, die sich für einen Weiterbetrieb der Tankstelle unter Berücksichtigung der lokalen Nachfragesituation als unzureichend herausgestellt haben“.

Wasserstoff-Stationen sollen vor allem auch künftige Marktanforderungen erfüllen – und die sieht man offenbar im Bereich des kommerziellen Güter- und Personenverkehrs. Während der „Hochlauf der Brennstoffzellen-Pkw weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben“ sei, habe sich die Relevanz im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge erhöht.

Das aber bedarf einer Umrüstung der Tankstellen. Bei der Prüfung fiel Rastatt offensichtlich durchs Raster.

Wie viel Wasserstoff dort seit Mai 2020 gezapft wurde, darüber werden keine Angaben gemacht. Die Wasserstoffmobilität im Straßenverkehr sieht das Unternehmen jedenfalls weiter in der „Phase der Marktaktivierung“. Diese sei geprägt „von hohen Anlaufkosten und einer geringen Gewinnspanne, die die Betriebskosten bisher an keinem Standort decken können“.

Dass andernorts im Land nun mehrere neue Tankstellenprojekte noch dieses Jahr in Betrieb gehen und jüngst erst eine Tankstelle der neuen Generation in Heidelberg eröffnet hat, wie es in einem Schreiben von H2Mobility an ihren Kunden Mirko Heck heißt: Das hilft dem Gaggenauer auch nicht weiter.