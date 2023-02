Noch ist es zu kalt, um sich, ein paar Frühlings-Sonnenstrahlen im Gesicht, das erste Eis des Jahres schmecken zu lassen – aber spätestens Mitte März kehren auch die Eisdielen aus der Winterpause zurück.

Auf eine Institution, die sich in der vergangenen Saison in der Region etabliert hat, müssen Freunde von Stracciatella, Bacio, Tiramisu und Co aber 2023 verzichten: Der Gelatomat von Eis Rimini in Plittersdorf wurde abgebaut.

„Liebe Kundschaft, leider müssen wir euch mitteilen, dass es ab sofort den Eisautomaten in Plittersdorf nicht mehr geben wird“, teilt Giuseppe Cimino, Inhaber der Eisdiele, auf Facebook mit. Dabei war das Projekt im vergangenen Mai so vielversprechend gestartet.

Einen Trend wollte Cimino damals setzen. Gleich vier Automaten schaffte der rührige Eismacher aus Plittersdorf an. Einen platzierte er vor seiner Eisdiele, die anderen wurden in Karlsruhe aufgestellt.

Während die Automaten in der Fächerstadt bereits einen Monat später schon wieder abgebaut wurden – sie erwiesen sich als zu störungsanfällig und wartungsintensiv, wie Cimino damals gegenüber unserer Redaktion mitteilte –, verrichtete das Plittersdorfer Modell treu seinen Dienst. Bis jetzt.

Unsere Geduld ist jetzt zu Ende. Giuseppe Cimino, Eismacher

Rund 20 Sorten Eis hortete „Luigi“, wie Cimino seinen Automaten-Mitarbeiter getauft hatte. Gegen 2,90 oder sieben Euro Bezahlung spuckte er die kleinen und großen Eisbecher aus. Bezahlt werden konnte mit Bargeld, per Karte oder Paypal.

Und nun – alles vorbei? Offenbar. Unbekannte hätten in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, den Automaten durch Vandalismus zu beschädigen, schreibt Cimino auf Facebook. „Da unsere Geduld jetzt zu Ende ist, sind wir zum Entschluss gekommen, uns vom Eisautomaten zu trennen“, so der Eismacher.

Facebook-Nutzer sind entsetzt

„Luigis“ Fans zeigen sich im Internet entsetzt. „Das ist sehr schade. Wir fahren extra von Karlsruhe zu euch, weil wir euer Eis sehr gern essen“, schreibt ein Facebook-Nutzer. Ein anderer bietet sich scherzhaft als Securityservice für den Automaten an – die Bezahlung könne auch gern in Eis erfolgen.

Cimino selbst war in den vergangenen Tagen nicht für ein Gespräch zu erreichen. Auf seiner Facebook-Seite verspricht er seinen Fans aber viele neue Ideen für die kommende Saison: Gegen die könnten selbst Vandalen und mutwillige Zerstörer nichts ausrichten.