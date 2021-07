Wer gewinnt das Finale der Europameisterschaft 2021? Da sind sich die Menschen in Rastatt uneins. Warum Italien oder England gewinnen sollten, dafür gibt es allerdings viele Argumente in den beiden Fan-Lagern.

Richtig in Stimmung gekommen sind die deutschen Fans bei dieser Europameisterschaft nicht so recht. Zu bescheiden war der Auftritt der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw und zu früh das Ausscheiden bereits im Achtelfinale gegen England.

Im Heimatland des Fußballs dagegen ist die Stimmung seit Wochen bestens. Und auch viele Deutsche glauben mittlerweile, dass England am Sonntagabend den EM-Pokal in die Höhe strecken kann – so auch Peter Lauers aus Rastatt: „England gewinnt, weil sie ein Heimspiel haben und die beste Abwehr des ganzen Turniers“, sagt er.

Etwas anders sieht das Gino Cimiono – er drückt seinen Landsleuten die Daumen. „Unserer Mannschaft hat ein tolles Turnier gespielt“, sagt der Besitzer der Rastatter Eisbar Fruchthalle. Bei dem Sieg im Halbfinale gegen sehr starke Spanier sei auch eine gehörige Portion Glück mit im Spiel gewesen. „Das gehört aber auch dazu, wenn man so ein Turnier gewinnen will“, ist Cimino überzeugt. Italien habe, für ihn und viele seiner Landsleute unerwartet, mit einer recht jungen Mannschaft bisher den besten Fußball der ganzen Europameisterschaft gespielt.