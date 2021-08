Giuseppe Cimino vom Eiscafé Rimini

Eismacher aus Rastatt kämpft um den Titel „beste Eissorte der Welt“

Eismacher Giuseppe Cimino bereitet sich auf die Eis-Weltmeisterschaft in Florenz vor. In seiner Eisdiele in Rastatt-Plittersdorf verkauft er Sorten wie das Anti-Virus-Eis mit Ingwer-Spritze oder Hunde-Eis mit Lachs. Was macht ein gutes Eis aus?