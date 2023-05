10.000 Euro Sachschaden nach Wohnungsbrand in Elchesheim-Illingen

Ein mutmaßlich technischer Defekt an einem Haushaltsgerät sorgte am Samstag für einen Brand in einer Wohnung in Elchesheim-Illingen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Am Samstagmittag haben Anwohner über Notruf eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Rheinstraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich eine Bewohnerin des Hauses bereits in Sicherheit gebracht, die Bewohner der betroffenen Wohnung waren nicht zu Hause.

Die Feuerwehren Elchesheim-Illingen und Durmersheim brachten den Brand in der Küche in der Wohnung im ersten Obergeschoß schnell unter Kontrolle. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einem Haushaltsgerät in der Küche vermutet. Die Wohnung ist durch die Rauchentwicklung und Löscharbeiten zunächst nicht bewohnbar.

Die Bewohner, eine Familie, wurden durch die Feuerwehr anderweitig untergebracht. Der Schaden in der Küche beträgt etwa 10.000 Euro. Aus der Brandwohnung wurde von der Feuerwehr ein Hund befreit, der in Panik zunächst weg rannte und später wieder eingefangen werden konnte.