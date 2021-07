Viele Kinder und Jugendliche bleiben mit ihren Familien in diesen Sommerferien zuhause. Garantiert keine Langeweile kommt in den Sommerferien mit den tollen Events von Adrenalinbecker aus Elchesheim-Illingen auf.

Mit den Sommerferien beginnt für viele Schüler die wahrscheinlich schönste Zeit des Jahres. Während es einige mit ihren Familien in andere Ecken der Republik oder gar ferne Länder zieht, verbringen andere die schulische Auszeit in heimischen Gefilden - und genau da kommt Adrenalinbecker ins Spiel.

Und gerade in Zeiten von Corona besteht hier die Gefahr, dass aufgrund mangelnder Betätigungsmöglichkeiten ganz schnell Langeweile aufkommt. Das perfekte Gegenmittel heißt in solch einem Fall Adrenalinbecker – der Spezialist für Abenteuer unmittelbar vor der Haustür.

Adrenalinbecker beschäftigt nur ortskundige und erfahrene Guides

Ob zu Wasser oder auf dem Land – das Programm von Adrenalinbecker aus Elchesheim ist enorm vielfältig und hält garantiert für jeden Adrenalin-Junkie das passende Angebot parat. Unter der Leitung ortskundiger und erfahrener Guides geht es auf die Suche nach dem „besonderen Kick“. Spaß und Spannung stehen dabei zu jeder Zeit im Vordergrund.

Beim Canyoning beispielsweise waten die Teilnehmer durch das erfrischend kühle Flussbett der Murg, springen und klettern über Felsen und Bäume, und seilen sich entlang der Schlucht ab. Über große Felsen und kleine Steine geht es immer weiter den Fluss entlang.

Auch Übernachtungen können bei Adrenalinbecker zu einem echten Abenteuer werden. In einem Baumzelt verbringen Abenteuerlustige in rund zwei Metern Höhe und gespannt zwischen drei Bäumen eine einzigartige Nacht. „Das Dach kann an warmen Sommerabenden abgenommen werden und der Blick in Richtung Baumspitzen und Sterne wird frei“, erläutert Geschäftsführer Heiko Becker.

Mit Adrenalinbecker die Schönheiten der Natur entdecken

Wer es ein wenig entspannter haben möchte, kann die Schönheiten der Natur bei einer Fahrt mit dem Kanu genießen. Die Tour-Teilnehmer gleiten zunächst durch idyllische Altrheinarme und genießen im Anschluss ein erfrischendes Bad in einem glasklaren See.